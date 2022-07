KathNiel fans kinilig sa '2 Good 2 Be True' kissing scene

Kathryn Bernardo and Daniel Padilla. Screen grab from "2 Good 2 Be True"

MAYNILA -- Muling nagpakilig ang tambalang Kathryn Bernardo at Daniel Padilla na bida sa seryeng "2 Good 2 Be True."

Sa episode ng serye na may pamagat na "Tension in Air," magkahalong kilig at lungkot ang naramdaman ng mga manonood dahil sa unang halik ng mga bidadng karakter na sina Eloy (Padilla) at Ali (Bernardo).

Unang aksidenteng halik ang nakita ng mga manonood sa pagitan nina Eloy at Ali nang mag-outing sila.

Bago matapos ang nasabing episode ay hinalikan naman ni Eloy sa pisngi si Ali bago niya ito iwan para iwasan ang mga pulis na naghahanap na sa kanya.

Ipinakita naman ng mga tagahanga at manonood ang suporta nang mag-trending nitong Huwebes ng gabi ang #2Good2SayGoodbye at 2G2BT Heartstopper sa Twitter Philippines.

Muli ring nanguna ang serye sa Top 10 list ng TV series at movies sa Netflix Philippines at sa Top 10 shows ng iWantTFC.



Aabangan naman ng mga manonood ang patuloy na gumagandang kuwento ng serye.

Matapos na maglabas ng warrant of arrest ay kusang sumuko si Eloy dahil sa pagnanakaw niya ng pera. Ito ay matapos na madaliin ni Helena (Gloria Diaz) ang kaso laban kay Eloy.



Nabunyag na rin na si Helena ang dahilan kung bakit nakulong ang ama ni Eloy na si Fred (Romnick Sarmenta).

Sa pinakabagong teaser, ipinakita na ang tunay na kulay ni Helena.

Mapapanood ang advance episodes ng "2 Good 2 Be True" sa Netflix at iWantTFC. Mapapanood rin ito Lunes hanggang Biyernes, 8:40 ng gabi sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, Kapamilya Online Live sa YouTube channel at Facebook page ng ABS-CBN Entertainment, Jeepney TV, at Cinemo.