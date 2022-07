Gina Pareno admits she's a member of LGBT community

Screengrab from Ogie Diaz's vlog

MANILA – Veteran actress Gina Pareno did not have second thoughts in admitting she’s a member of the LGBT community.

Pareno made the revelation on Ogie Diaz's vlog.

“Oo [miyembro ako ng LGBTQ], bakit, may problema?” she said as she opened up about how close she was to her late good friend Nenita Vidal, who she fondly called Dra. Bong.

“At saka nagmamahal ako ng tapat. Ito, kung babalik siya (Dra. Bong) ngayon, ibabalik ko lahat ng naiwan niya. 'Yung binigay niyang bahay, kanya.”

Pareno, however, stressed that she’s not open to falling in love again.

“Wala na, pack up na ako diyan. Wala na po,” she said.

In the same interview, the screen veteran turned emotional as she admits how much she misses acting onscreen again.

"Sabik na sabik ako sa camera kasi gusto ko umarte. Gusto ko makakita ako ng camera at may ilaw at maramdaman ko na umaarte ako at nakapag-communicate ako sa kanila, sa inyong lahat. Malungkot ako kapag walang ganun,” she said.

The 75-year-old screen veteran said this was also the reason she turned to TikTok during the pandemic.

“Nung nag-TikTok ako nung una, nakakapagod. Ang dami mong ililigpit na gamit, aayusan ka ng matagal. Pero sandali lang 'yung ikakapagod ko. Jumive kaagad 'yung damdamin ko, gusting gusto ko kaagad. Kaya nag-enjoy ako,” she said.

While she’s currently on a hiatus on the social media platform, Pareno vowed to come back soon.

“Napagod din ako kasi ako nagliligpit lahat. Nagkaroon na ako ng depression nga kasi 'yung nangyaring hindi ka makalabas ng bahay. Pero kailangan ko mag-TikTok. Mag-TikTok ako ulit.”

When asked if she ever feels sad that she does not act on camera as much now, Pareno said: “Maraming beses na akong inaapuntahan ng [lungkot]. Pero kailangan tanggapin mo kasi COVID ngayon. Kaya 'yung anak kong si Raquel, mahigpit sa akin, iniingatan ako ng sobra. Naiintindihan ko 'yun. Mabuti na lang may mga baby dogs ako sa kwarto. 'Yun ang mga kahalikan ko.”