Kira Balinger, nagbabalik sa pag-arte sa 'Beach Bros'

MAYNILA -- Malaki ang pasasalamat ni Kira Balinger sa kanyang muling pagbabalik sa pag-arte matapos ang higit isang taon.

Sa naging pagbisita ni Balinger sa "Magandang Buhay" kasama ang iba pang bituin ng "Beach Bros" na sina Chie Filemono at Angelica Lao, ibinahagi nito ang saya na muling magbalik sa trabaho.

Huling proyekto ni Balinger ang 2020 seryeng "Ang Sa 'Yo Ay Akin."

"Sobrang happy ako to be back, to be working again. Na-miss ko talaga ang um-acting, to be in somebody else's shoes. Na-miss ko rin po ang umiyak, charot! I also realized that sometimes you need to take time away from doing the thing that you love para pagbalik mo, ganahan ka ulit," ani Balinger.

Kuwento ni Balinger, sa panahon na wala siya sa pag-arte ay bumalik siya sa pag-aaral.

"I took the time to go back to school since pandemic po tapos ever since I had work talagang hindi ko kaya i-balance ang school at work. Kung magpo-focus ako sa isang bagay eto na po talaga. Since I managed to take a break, ayun school naman," kuwento ni Balinger.

Ayon kay Balinger, may positibo ring naituro ang pandemya sa kanya.

"Yun lock-in ng 'Ang Sa 'Yo Ay Akin' kasagsagan ng pandemic talaga, 'oh my gosh I'm going to taping by myself, COVID paano ito?' Kasi palagi kong kasama si mommy sa mga taping ko. ... So ngayon I have to do it by myself, take good care of my things. Ngayon kapag sinabing lock-in, 'o sige, ako na, kaya ko na," kuwento ni Balinger.

Bida rin ng seryeng "Beach Bros" sina Brent Manalo, Raven Rigor, Sean Tristan, Lance Carr, at Kyle Echarri.