Angeline Quinto, nais maging hands-on working mom

MAYNILA -- Nais ng mang-aawit na si Angeline Quinto na pagsabayin ang kanyang karera sa showbiz at ang pagiging ina sa kanyang anak.

"Alam natin na hindi magiging madali ang lahat, pero pangarap ko na maging isang mabuti na hands-on na working mom para kay baby Sylvio," ani Quinto sa "Magandang Buhay" nitong Lunes.

"Saka pangarap ko rin na wala akong ma-miss sa mga milestone ni Sylvio, like 'yung first words na babanggitin niya, even 'yung unang pasok sa school, graduation, unang pagdapa. At saka siguro kahit first love at first heartbreak niya ay hindi ko ma-miss," aniya.

Muli ring binalikan ni Quinto ang karansan nang unang makita ang kanyang baby na lalaki.

"Simula nang dumating sa buhay ko ang anak ko na si baby Sylvio mas naging inspired ako ngayon. Alam ko na hindi magiging madali pero siyempre bilang nanay ay kakayanin nating lahat para sa anak natin," paliwanag ng mang-aawit.

Nitong Hunyo ay bumalik na sa "ASAP Natin 'To" si Quinto, may isang buwan lang matapos niyang manganak.

Nagbalik na rin siya sa "It's Showtime" bilang hurado sa "Tawag ng Tanghalan."

Sa kanyang pagbabalik-trabaho, mga bagong awitin ang aabangan ng mga tagahanga ni Quinto. Sasabak rin si Quinto sa concert sa US at Canada.

