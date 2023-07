Moira tumulong sa fan para sa marriage proposal sa 1MX London

LONDON - Lubos ang saya ng mga overseas Pinoy sa UK na makita ang kanilang mga hinahangaang OPM artists sa katatapos na 1MX London Music Festival noong July 8.

Ilan sa mga nanood ang magkakaibigang nurse na tagahanga ni singer-songwriter Moira dela Torre. Extra-memorable ang kanilang meet and greet sa binansagang Queen of Hugot songs.

Natupad kasi ang pangarap ni Ivan Ayson na makapag-propose sa kanyang kasintahan sa back stage ng 1MX London event.

Mas naging espesyal pa ang kanilang kilig moment nang handugan sila mismo ng kanta ni Moira. Hindi makapaniwala si Chill Miranda na pagbibigyan ni Moira ang request ng kanyang boyfriend na si Ivan Ayson.

“Akala ko may something wrong. Parang ‘di siya mapakali. Now it makes sense, I didn’t expect this to happen today,” sabi ni Chill Miranda, fan ni Moira.

“Kasi hindi to mangyayari kung hindi dahil sa inyo. Thank you for making an effort, kahit fan kami, we really appreciate it.” sabi ni Ivan Ayson kay Moira.

Planong magpakasal ng newly-engaged couple sa susunod na taon. Samantala, para kay Moira malapit sa kanyang puso ang kanyang mga tagahanga na pinaghuhugutan niya ng lakas at inspirasyon.

Si Ayson ang nakipag-ugnayan sa manager ni Moira para sa sekretong plano ng proposal. Sobra ang kanyang pasasalamat na pinagbigyan siya ng kanyang idolo.

“A whole different level of love when you are not required to stay but you are there anyway. So I want them to know that I see that and I know that I won,” sabi ni Moira.

Moira, may bagong album

Sa gitna naman ng kanyang pinagdadaanan sa personal na buhay, isang bagong album ang nakatakdang ilabas ni Moira.

“Actually my Spring album. Spring is growth. It is the growth of new leaves. A lot of times we feel like we end up in a season, where we feel like we are being buried, but actually being planted and if we wait a little longer, we see that we are about to bloom in such a way that we never imagined before,” sabi ni Moira.

Sa tanong na, ‘ano ang theme song ngayon ng kanyang buhay?’ Ito ang diretsong sagot ni Moira. Ang kanyang kantang 'Malaya!'

