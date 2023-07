Andrea Brillantes: 'There’s so much more to this life than just one boy'

Andrea Brillantes. Screenshot from Vice Ganda's YouTube channel.

MANILA -- "There’s so much more to this life than just one boy."

These were the words of actress Andrea Brillantes when asked how she was able to move on after a breakup.

Former basketball player Ricci Rivero earlier revealed that he parted ways with Brillantes after a year of being in a relationship.

Brillantes shared that it took her a month to move on with her past relationship.

"Ito in fairness sa kanya, nag-one month siya, nag-one month talaga akong nalungkot at tsaka hinayaan ko talagang maging malungkot ako, iyak talaga ako, sa one month na ‘yung parang lahat ng stages ng acceptance naranasan ko," Brillantes said without mentioning Rivero's name in a vlog with Vice Ganda.

"Hindi ko nadaanan ‘yung depression, nag-anger, nag-bargaining ako nang matagal, siguro one week akong bargaining, tapos boogsh acceptance agad," she added.

"Actually, isang beses lang akong nakikipaghiwalay po kasi hindi po ako napapagod pagdating sa love."

For Brillantes, she had no regrets when it comes to love: "Kahit saan ho, wala akong pinagsisihan kasi nagmahal ako, kung meron man akong pagsisisihan ‘yung mga bagay na nasabi kong masakit kasi aaminin ko, hindi rin ako perfect, na girlfriend laluna bagets-bagets pa ako, ang dami ko ring hindi magandang nagawa."

Brillantes also noted how her gut feel was right after her breakup.

"‘Pag tatanungin ‘yung ex ko lagi nilang sasabihin ako ‘yung controlling, lagi ako ‘yung possessive, lagi akong tama, napapatunayan ko po siya all the time," the actress said.

"Alam mo po, ‘pag nag-break kayo, madalas doon niyo malalaman lahat na ito na pala nangyari nun … ang daming nagsi-spill ng T kapag nag-break na. Sa akin po, mas ‘yung boyfriend mo ‘yung pagalitan mo eh kaysa ‘yung girl," she added.

But she stressed how she needed to move forward despite all the love that she gave from her past relationship.

"Ang dami ko po kasi nang pinagdaanan sa life bakit ako mag-aano sa lalaki lang, there’s so much more to this life than just one boy," Brillantes said.

"In love pa ‘ko nung pero parang may iba na eh, paano ko isisiksik sarili ko roon, saan na ako roon? Love na love ko pa siya, kinaya kong lunukin ‘yung dapat ‘di ko na lulunukin pero ganoon ko siya kamahal. Akala ko siya na pero kinailangan kong tanggapin na hindi," she added.

She also gave some tips on how to move on: "Minsan, kung hirap kang mag-move on, kailangan mo talagang isipin ‘yung mga bagay na, ‘talaga ba iiyakan ko ‘yung lalaki na hindi naman nagpapa-laundry ng isang taon,’ ganun."

"Mare-realize mo na hindi pala siya ganoon ka-special, ‘yung pagmamahal ko ‘yung nagpa-special doon sa tao," she added.

For now, Brillantes is settled to be single: "Ayoko na muna sa kahit na sino, kasi malay mo the one for me talaga is matinong basketball player, pero ngayon po, hindi talaga, wala muna."



