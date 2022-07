Screenshot from Idol Philippines' YouTube channel.

MANILA — A former member of girl group MNL48 made it to the first cut of "Idol Philippines" season 2.

Twenty-two-year-old Brei Binuya from Gagalangin, Tondo, Manila left the group after having a relationship with a girl.

Binuya said she felt like the world judged her for loving someone.

"Nagkaroon po ako ng girlfriend that time. ’Yung mga tao sobrang bibigat ng binabato sa’kin. Siguro ‘yun din po ‘yung nag-iisa sa dahilan kung bakit parang sumuko rin ako sa pagkanta na," Binuya said.

"Mayroon akong na-break na isang rule pero para idamay ‘yung buong pagkatao ko, family ko, parang sumobra sila roon. Para sa’kin, hindi ibang tao ‘yung pipili ng gusto kong mahalin. Ako ‘yun, ako dapat ‘yun," she added.

The former girl group member impressed the judges with her take on "Ako Naman Muna" by Angela Ken, and got a golden ticket to move on to the next round.

Parokya Ni Edgar frontman Chito Miranda liked Binuya's performance.

"Parang malulungkot ka sa pagkakakanta nito, mado-draw in ka eh. Parang gusto kitang kampihan sa kung anuman ‘yung gagawin mo eh, so nakakatuwa lang," Miranda said.

"Ang layo nung songs ng MNL48, nung ginagawa niyo roon sa pinakita mo sa’min ngayon. Marami na kaming narinig pero sobrang kaunti lang ‘yung walang ginawa pero sobrang connected ako, sobrang engaged ako," Moira dela Torre added.

Meanwhile, Paul Hernandez from Tondo, Manila got a golden ticket for singing "Katabi" by Earl Generao.

Benedict Vinluan from Nueva Ecija sang "Ililigtas Ka Niya" by Gary Valenciano, also got a golden ticket.

