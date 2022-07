Bianca Gonzalez kinilig sa billboard kasama si Judy Ann Santos

Larawan mula sa Instragram account ni Bianca Gonzalez.

MAYNILA — Kinilig ang host na si Bianca Gonzalez sa kanyang bagong billboard kasama ang aktres na si Judy Ann Santos.

Sa kanyang Instagram post nitong Biyernes, inamin ni Gonzalez na kahit matagal niya nang kilala ang aktres ay lubos pa rin ang kanyang saya na makita ang billboard nila sa Katipunan, Quezon City para sa isang water brand.

"OMG omg grabeeee super kilig!!!! I have known @officialjuday for over 15 years now, nagkakasama tumambay with Ryan and Fads, nakita na niya ang maka-ilang heartbreak stages ko, na-interview ko na din siya many times... pero to be BESIDE the QUEEN in a BILLBOARD??!!" ani Gonzalez.

"Hindi ko mapigilan mag-fangirl!!!! Thank you @absolutedistilled familyyyy this is ... thank you to my husband @jcintal7 who spotted this along Katipunan and took these photos!" dagdag pa niya.

Hiling naman ni Santos na makasama na si Gonzalez sa shoot sa susunod na pagkakataon.

"Love you biancs!! Hopefully sa next shoot.. magkasama na tayo!" tugon ni Santos sa host.

Si Santos ay guest host ngayon ng morning show na "Magandang Buhay" kasama sina Jolina Magdangal at Melai Cantiveros.

