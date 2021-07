Vice Ganda may paalala sa mga ‘woke’: Magparehistro, bumoto kayo

Screenshot mula sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel

Kagaya ng panawagan ng marami sa social media, nakikiisa ang komedyante at “It’s Showtime” host na si Vice Ganda sa paghikayat sa publiko na magparehistro at bumoto sa darating na halalan sa 2022.

Ngunit hirit ni Vice lalo na sa mga mahilig magreklamo sa Twitter, dapat sila mismo ay magparehistro at bumoto.

Aniya, hindi maaaring hanggang online lamang sila lumalaban, kailangan umano na gamitin ang kapangyarihang bumoto ng mga karapat-dapat na opisyal ng gobyerno.

“Kaya sa mga pwede nang bumoto, magparehistro po kayo. Napakahalaga po niyan,” saad ng komedyante sa segment ng “Tawag ng Tanghalan” sa noontime show.

Watch more on iWantTFC

“Hindi pwedeng chika lang kayo nang chika sa Twitter. Kailangan nagpaparehistro kayo. Kailangan bumuboto kayo. Di pwedeng woke-woke-an ka lang sa Twitter, pero di ka nagpaparehistro. Very bad ’yun,” paalala ni Vice.

Napunta sa halalan ang usapan nang mapag-usapan ang debosyon ni Kim Chiu kay Santo Padre Pio na sinundan ng biro ni Vice na sa eleksyon lamang siya nagiging deboto.

Hindi ito ang unang pagkakataon na hinikayat ng “It’s Showtime” hosts ang mga manonood na magparehistro para sa darating na halalan.

Noong Mayo, nagawang isingit ng host na si Karylle na hikayatin ang mga manonood na magparehistro na sa Commission on Elections (Comelec) para makaboto sa susunod na halalan.

Watch more on iWantTFC

Ito ay matapos biruin ni Vice Ganda na mukha itong student-leader activist na abala sa pagpoprotesta.

Sinakyan naman ni Karylle ang biruan at nagpahayag ng kaniyang saloobin bilang isang aktibistang estudyante.

“It is very important to makibaka. And, of course, please register to vote for the next elections,” ani Karylle na sinang-ayunan ng mga kasamahan sa noontime show.

Related video:

Watch more on iWantTFC