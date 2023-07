Sunshine Dizon, Snooky Serna honored by return to afternoon primetime

Snooky Serna, Epy Quizon, and Sunshine Dizon during the press conference of 'Pira-Pirasong Paraiso.' Photo by Maria Tan, ABS-CBN News.

MANILA –– Veteran actresses Sunshine Dizon and Snooky Serna expressed their gratitude as they return to the afternoon primetime block with their new show "Pira-Pirasong Paraiso."

"As everybody knows, I was on a hiatus for two years when this was offered to me, to be honest I wasn't very sure kung babalik po talaga pero nung nag-usap po kami ng manager ko, sabi ko, parang ngayon lang ako nakabasa ng script na very challenging, very interesting, and parang bago sa panlasa, bago lahat," Dizon said in a press conference.

"Sabi ko kay Perry, parang I can't say no, I feel like, I really have to do it ... it has always been my home, the afternoon slot, and I'm so excited na makikita na naman po ng fans and masayang-masaya na naman po ako na sa pagbabalik ng ABS-CBN sa hapon ay parte po ako no'n," she added.

Dizon is looking forward to show her character Osang and her complicated life with their family led by Loisa Andalio.

"It's so hard sometimes to differenciate characters eh, I think as an actor, it depends on how you attack it. Siguro, ang difference ngayon, mahirap basahin 'yung character. Kumbaga, para siyang pandora's box, na marami siyang tinatago sa nakaraan (ng karakter) ni Epy na love of her life kaya parang meron siyang wall pero deep inside, nanay siya na longing for pagmamahal ng mga anak," Dizon said.

"Yet somehow, how the story goes, 'yung mga batang inalagaan niya ay magkakaroon ng kanya-kanyang landas. Masakit na naman para sa kanya, hindi na naman natin alam kung paano ba babangon si Osang sa mga pagkabigo na ganoon," she added.

Serna was glad that people would witness her comeback with the collaboration of ABS-CBN and TV5.

"Bilang isang haligi ng pelikulang Pilipino, matibay ang haligi and I'm so thankful na hanggang ngayon ay nandito pa rin ako," Serna said.

"I'm thankful to ABS-CBN, TV5, and of course, Dreamscape (Entertainment), sa aming boss, si Deo (Endrinal), na binigyan nila ako ng tiwala, na mapasama sa isang malaking proyekto kagaya ng 'Pira-Pirasong Paraiso'," she added.

"Ang sasabihin ko lang sa inyo, mga anak, clap, clap, clap."

"Pira-Pirasong Paraiso" will air weekdays at 3 p.m. and Saturdays 2:30 p.m. on the Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, TV5, iWantTFC, and TFC.

