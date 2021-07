TINGNAN: Kira Balinger nagsimula nang magpatayo ng sariling bahay

Mula sa Instagram ni Kira Balinger

Sinimulan nang gawin ang sariling bahay ng batang aktres na si Kira Balinger, ayon sa kaniyang social media account.

Sa Instagram, ipinasilip ni Balinger sa kaniyang mga taga-suporta ang ginagawang bahay.

“I’m so excited for my house,” maikling saad ni Balinger sa caption.

Marami namang nagpaabot ng pagbati sa 20-anyos na aktres sa kaniyang bagong tagumpay sa buhay.

Isa sa pinakamasaya sa bahay ni Balinger ay ang beteranang artista na si Iza Calzado na tumayong nanay ng batang aktres sa seryeng “Ang Sa Iyo Ay Akin.”

“So happy for and proud of you, Anak! I am excited to visit your house! Yes, I just invited myself over,” ani Calzado sa comment section.

Nag-iwan din ng mensahe ang “Magandang Buhay” hosts na sina Melai Cantiveros at Karla Estrada.

"Congrats in advance Kira," saad ni Cantiveros.

