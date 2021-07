Kylie Padilla, itinangging may namamagitan sa kanila ni JM de Guzman

Mula sa Instagram accounts nina Kylie Padilla at JM de Guzman

Matapos kumpirmahin ang kaniyang pakikipaghiwalay kay Aljur Abrenica, mariing itinanggi ng aktres na si Kylie Padilla na may relasyon sila ng “Init sa Magdamag” star na si JM de Guzman.

Sa kaniyang Instagram account, sinagot ni Padilla ang isang netizen na nagtanong kung totoo ang kumakalat na isyu na siya ang totoong dahilan kung bakit sila naghiwalay ni Abrenica -- dahil sa pagpapaligaw umano nito sa ibang artista katulad ni De Guzman.

“Magkaibigan lang kami ni JM. This is not true,” sagot ni Padilla.

Noong nakaraang linggo, inamin ni Robin na naghiwalay na sina Kylie at Aljur dahil umano sa pambababae ng aktor.

Sa vlog ng talent manager at artista na si Ogie Diaz, ikinuwento ni Padilla na si Kylie mismo ang nakipaghiwalay sa asawa nito.

“Noon pa lagi kong tinatanong si Kylie, 'Agrabyado ka ba? Hindi naman daw. 'OK lang ako, pa.' Eto, tinanong ko uli, 'Anak, agrabyado ka ba?' 'Hindi, pa, ako ang nakipaghiwalay’,” saad ni Robin.

Pahayag pa ng action star, third party umano ang dahilan ng hiwalayan ng dalawa, bagay na nauunawaan niya bilang isang lalaki lalo pa’t makailang ulit na rin umano siyang nangaliwa noon.

Sinundan ito ng anunsyo ni Kylie na lilipat na sila ng bagong bahay kasama ang dalawang anak.

Sa kaniyang Instagram account, ipinasilip ng aktres na si Kylie ang preparasyon sa paglipat nilang mag-iina sa bagong bahay kabilang dito ang paglilinis ng mga gamit na dadalhin doon.

Naging matunog ang isyu ng hiwalayan nina Kylie at Abrenica noong Pebrero matapos ang tila mga pasaring ng aktres sa kaniyang social media account. Sinundan pa ito ng larawan ni Kylie na walang suot na wedding ring.

Ikinasal noong Disyembre 2018 ang dalawa at mayroong dalawang anak na sina Alas Joaquin at Axl Romeo.

