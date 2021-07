Belle Mariano, ikinuwento ang kanyang insecurities noon

Screengrab mula sa YouTube

MAYNILA -- Ibinahagi ng aktres na si Belle Mariano nitong Biyernes ang pinagdaanan niyang pagsubok noon.

Sa "Magandang Buhay," sinabi ng bida ng trending series na "He's Into Her" na ang pagkakaroon ng eating disorder sa loob ng halos tatlong taon.

Aniya, nagsilbi itong malaking hamon at sanhi ng insecurity para sa kanya.

"I suffered an eating disorder po for three years po almost, yes," ani Mariano na inaming hindi niya batid kung saan at paano ito nagsimula.

"Hindi ko po alam. Never ko lang po nakita 'yung sarili ko na ano, never po akong naging proud sa sarili ko," dagdag niya.

Maliban kay Mariano, kasama rin niyang bumisita sa "Magandang Buhay" ang mga kasamahang bituin sa "He's Into Her" na sina Kaori Oinuma, Vivoree Esclito, Rhys Miguel, Jeremiah Lisbo, Joao Constancia, Gello Marquez, at Limer Veloso.

Tulad ni Mariano, nagbahagi rin ang ilan sa mga kasamahan niya ng mga pagsubok na pinagdaanan at inseguridad sa buhay.

Sa programa, nagpasalamat ang mga bituin ng "He's Into Her" sa mainit na pagsuporta ng mga manonood.

Mapapanood ang "He's Into Her" tuwing Linggo, 8:45 p.m., sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, at TFC. Maaari rin itong mapanood tuwing Biyernes sa iWantTFC.

