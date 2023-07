Pinoy at foreign artists, todo-pasasalamat sa mga nanood sa 1MX London

LONDON - Mas uminit pa ang summer sa UK sa nag-alab na performances ng Filipino at international artists sa ikalawang 1MX London Music Festival sa Europa.

Humataw sa entablado si ‘Amakabogera’ hitmaker at PBB big winner Maymay Entrata. Inabangan ang kanyang mga kantang Huling Hugot, Autodedma, Puede Ba, at ang bagong single na Tsada Mahigugma.

“Maraming, maraming salamat sa suporta niyo, sa sigaw niyo, sa hiyawan niyo, sayaw niyo. sobrang kinagagalak kong muling makita kayo, gihigugma ko tamong tanan,” sabi ni Maymay Entrata.

Bumirit at nakipag-rakrakan naman si Tawag ng Tanghalan Champion at Power Diva Janine Berdin. Ilan sa kanyang inawit ang medley ng mga kanta ni Rock Icon Bamboo, Bring Me To Life at Mahika.

“We really celebrated music. Sobrang nakakataba lang po ng puso and masaya ako na nag-e-enjoy talaga yung crowd.” sabi ni Janine Berdin.

Pinatunayan din ni multi-awarded singer-songwriter Moira dela Torre na siya ang ‘Queen of Hugot’ songs. Kasabay ng pag-ulan, bumuhos ang emosyon nang inawit niya ang kanyang tagos sa pusong hit songs.

Kabilang ang Paubaya, Tagu-taguan, Babalik Sa 'Yo, Kumpas, at Under the Bathroom Sink.

“Nakakatuwa po kasi, wala akong nakitang umalis ni isang tao. Lahat sila naglabas lang ng payong, parang sanay na sanay na sila sa ulan. Despite the situation, it was such a nice and encouraging,” sabi ni Moira dela Torre.

Nagliwanag naman ang gabi nang magtanghal na ang bandang Ben & Ben. Naki-sing along din ang concertgoers sa kanilang hits at kilig songs.

Inabangan ng kanilang fans na tinatawag nilang 'Liwanag' ang mga kantang Langyang Pag-ibig, Maybe The Night, Leaves, Upuan, Kathang Isip at Ride Home.

Unang beses din nilang itinanghal nang live ang bago nilang kantang 'Could Be Something.'

“Grabe ang energy ng mga tao, it feels quite surreal to be here,” sabi ng Ben & Ben.

Tampok din sa 1MX Music Festival si UK based rising artist Tinyumbrellas. Kasama rin sina Malaysian recording star Yuna, DJ Clara Rosa at Canadian pop sensation Johnny Orlando.

“It’s absolutely an honour to be a part of this festival. Being a full Filipino and living in London, I think it just made a lot of sense for me to be playing here,” sabi ni Clara Rosa.

“I can’t wait to come back later this year. Thank you, guys, for your love and continued support,” sabi ni Johnny Orlando.

Lubos ang pasasalamat ng mga nanood sa saya at inspirasyong hatid ng kanilang mga hinahangaang musikero.

“Umulan at umaraw, kanina nabasa kami. We don’t care. It’s an amazing event. entertainment, performance, excellent. We would like to come back again next year,” sabi ni Daisy Mariano-Esguerra, nanood ng 1MX London.

Sunod namang dadalhin ng ABS-CBN Global ang 1MX Music Festival sa September 10 sa Toronto, Canada, at October 8 sa Sydney, Australia.

(Kasama si ang ulat ni Ernie Delgado)

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa United Kingdom, tumutok sa TFC New sa TV Patrol.