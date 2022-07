Zanjoe Marudo at Andrea Brillantes sa 'Annaliza'

MANILA -- Proud ang aktor na si Zanjoe Marudo sa narating ni Andrea Brillantes na nakasama niya noon sa 2013 seryeng "Annaliza."



Sa nasabing teleserye, ginanapan ni Marudo ang karakter ni Guido, ang tumayong ama ng bidang si Annaliza (Brillantes).

Sa Inside News ng Star Magic, ibinahagi ni Marudo ang saya para sa kanyang naging anak sa serye may 10 taon na ang nakaraan.

"Siyempre bilang tatay ay nakaka-proud. Alam mo bata pa lang naman siya, alam ko na kung ano ang tatahakin ng career niya. Alam kong mataas ang mararating niya. Alam kong marami siyang mai-inspire. Biruin mo 9 years old siya nun o 10, eh grabe na 'yung focus niya, grabe na 'yung passion niya sa lahat ng ginagawa niya. May dream siya, may goal siya na gusto niyang abutin," ani Marudo.

"At si Andrea 'yung bata na once na may ginusto siya, kailangan niyang makuha. 'Yun ang nakakabilib sa kanya. And tingnan mo naman siya ngayon, nakuha niya na halos lahat ang mga gusto niya, ang mga pinapangarap pa niya dati noong bata pa," dagdag ni Marudo.

Nang matanong naman ang reaksiyon niya sa bashers ni Brillantes, tugon ni Marudo: "Kung wala kang bashers, kung wala kang haters, kung wala kang fans, kumbaga parang 'di ka nag-e-exist sa industriyang ito, sa mundo na ito. Ako, wala akong isyu o wala akong masama o pangit na magiging comment kung anuman ang ginagawa ng mga kabataan o kami sa kaniya-kaniya naming platforms. Nakakatuwa si Andreaa kasi totoo siya, totoong tao siya at willing siyang i-share 'yon sa lahat ng followers at fans niya 'yun naman ang pinakaimportante," ani Marudo.

Ayon kay Marudo, masaya siya na muli silang magkakasama ni Brillantes sa "Beyond The Stars," ang US concert tour ng Star Magic na magaganap ngayong Agosto.

Matapos ang concert, sasabak naman sa seryeng "Dirty Linen" si Marudo kung saan makakasama niya si Janine Gutierrez.