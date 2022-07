TINGNAN: 'Super Inggo' cast, muling nagkasama

MAYNILA -- Muling nagkasama ang ilan sa mga bituin ng 2006 fanta-seryeng "Super Inggo" na pinagbibidahan ni Makisig Morales.

Wala man sina Morales at Jairus Aquino na gumanap bilang si Pareng Jomar, ang malapit na kaibigan ni Super Inggo, naroon naman sa reunion ang aktres na si Kathryn Bernardo.

Matatandaang si Bernardo ang gumanap na love interest ni Super Inggo sa serye.

Ang mga retrato at video clip nang nasabing reunion ay ibinahgi ng ina ng aktres na si Min Bernardo sa post nito sa social media nitong Huwebes.

Ayon kay Min, hindi man kumpleto ang mga batang cast ay naroon naman sa pagtitipon ang mga magulang nito.

"A happy reunion with the Super Inggo casts… the kids (casts) were not complete but still the moms and dads were all present," ani Min sa caption ng kanyang post sa Instagram.

Naroon din sa pagtitipon si Joshua Dionisio.



