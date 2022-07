Mula sa press conference ng 'Lyric and Beat

MAYNILA – Naging tapat sina Andrea Brillantes at Seth Fedelin sa kanilang mga naging sagot nang tanungin kung handa ba sila muling magkatrabaho sa isang proyekto.

Sa isang press conference ng kanilang musical show ng “Lyric and Beat,” hindi nakaiwas ang dating magkasintahan sa pag-usisa ng media tungkol sa kanilang dalawa matapos ang maugong na hiwalayan.

Para kay Brillantes, hindi nila nakikita na magkakasama sila muli agad sa isang proyekto ng dating ka-loveteam dahil na rin sa mga nangyari sa kanila at sa kanilang mga fans.

“I think it's too complicated as of the moment. Kasi, for me, hindi lang naman kami yung nasaktan pati po yung mga fans namin. Yung parang naging dodgeball na rin. Ano papaniwalaan. Ano kakapitan,” pag-amin ni Brillantes.

Ayon sa aktres, baka hindi maging maganda para sa mga fans na magkaroon pa rin ng “SethDrea” sa ngayon lalo pa’t may binubuong palabas si Fedelin kasama si Francine Diaz.

Aniya, malilito lamang ang kanilang mga taga-hanga kung magpapalit-palit sila ng ka-loveteam sa mga proyekto.

“Lalo na po ngayon na mayroon ng 'FranSeth' parang I don't know if magiging healthy pa po yung relationship ng Gold Squad, ng Squadmates, ng FranSeth, ng Francine fans, ng fans niya, fans ko, kung nagpapalit-palitan kami,” paliwanag nito.

Inamin din nito na malaki ang naging epekto ng isyung kinasangkutan nila ni Fedelin at Diaz noong Enero ngayong taon lalo na sa mga fan nila.

Pinag-usapan ng mga netizen ang biglaang pag-unfollow ng dalawang aktres sa isa't isa sa Instagram. Kasunod ito ng pagkalat sa social media ng larawan ni Diaz kasama si Fedelin.

“Sobrang napakagulo po talaga lalo na nung January. Sobrang gulo. Ako po kasi, I take care of my fans very much. I love them. Ramdam na ramdam ko po yung stress. And ako din minsan naiiyak for them,” kuwento ng aktres.

Ganito rin ang naging sagot ni Fedelin na sinabing mas inuuna nila ngayon ang mararamdaman ng kanilang mga taga-suporta.

“Iniisip namin yung nararamdaman nila. Hindi naman ibigsabihin hindi na kami magtatrabaho at bawal na bawal na talaga. Hindi sa ganun. Mas iniisip lang namin yung napapanahon, yung akma sa nangyayari,” ani Fedelin.

Sa kabila ng kasalukuyang posisyon, naniniwala ang dalawa na darating ang panahon na muli silang magkakatrabaho lalo pa’t maliit lamang ang mundo ng showbiz.

“Pag malalaki na kami, siguro may gawin kaming project na hindi man as SethDrea pero magkasama kami dun sa isang project,” saad ng aktor. “Sa ngayon, mas kailangan muna i-prioritize kung ano yung akma sa panahon.”

Pangungunahan nina Brillantes at Fedelin ang palabas na “Lyric and Beat” kasama sina Darren Espanto, AC Bonifacio, at Kyle Echarri.