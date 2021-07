Markus Paterson, ibinahagi ang naging tulong sa kanya ni Kyle Echarri

MAYNILA -- Aminado si Markus Paterson na malaki ang tulong ng kanyang kaibigan na si Kyle Echarri sa kanyang buhay bilang isang ama.



Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, sorpresang bumisita si Echarri sa programa para kay Paterson.

Muling nagkuwento si Paterson tungkol sa pagiging ama niya kay baby Jude, anak nila ng nobyang si Janella Salvador.

Si Echarri ang isa sa mga naunang nakaalam tungkol sa pagbubuntis noon ni Salvador.

"Ang laki ng tulong ni Kyle actually because obviously, emotionally at a young age becoming a father it's a struggle. You don't know who to turn to, you don't know who to talk to because you are experiencing this for the first time. Noong time na ito wala akong ibang kausap lagi kung hindi si Kyle lang. So nandiyan siya palagi para may kausap ako," ani Paterson.

"Sobrang malaking tulong siya para sa mental health ko at para sa pagiging motivated ko as a father," dagdag ni Paterson.

Ayon naman kay Echarri, masasabi niyang pinagpala si baby Jude dahil ang kaibigan niyang si Paterson ang ama nito.

"Matagal ko na kakilala si Markus and I've never seen him so in love with something that he is doing or someone. Sobrang mahal niya si Janella, alam ko 'yon, pero he's not just in love with Jude but the fact that he gets to be the dad of Jude. Sobrang mahal niya ang ginagawa niya bilang tatay. He wants to grow old being very hands on with Jude and sobrang kita ko po sa kanya 'yon," ani Echarri.

Matatandaang Oktubre noong nakaraang taon nang ipanganak ni Salvador sa United Kingdom si baby Jude.

Sa nakaraang pagbisita rin ni Salvador sa "Magandang Buhay," ibinahagi nito ang plano na isabay na ang binyag ni baby Jude sa kaarawan nito.

