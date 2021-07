Kaori at Rhys, 'di makapaniwalang bibida na sa pelikula

MAYNILA -- Hindi pa rin makapaniwala ang mga dating "Pinoy Big Brother" housemates na sina Kaori Oinuma at Rhys Miguel na bibida na sila sa kanilang kauna-unahang pelikula na “Love at First Stream.”

Kasama ring bida sa nasabing proyekto sina Daniela Stranner at Anthony Jennings.

Sa direksiyon ni Cathy Garcia-Molina, ang kakaibang pelikula ay proyekto ng Star Cinema at Kumu, ang pinakamalaking live streaming at social entertainment platform sa bansa.

"Sobrang maraming emotions ang nararamdaman ko. Super excited. Una, happy. Super unbelievable talaga. Hindi ako naniniwala na totoo na. Kasi dati pangarap ko lang tapos ngayon unti-unti nagiging totoo na ang pangarap ko. Just like when I am talking about it parang [kinikilig] ako," ani Miguel sa Inside News ng Star Magic nitong Martes.

"Sobrang hindi pa rin ako makapaniwala na magkakaroon ako ng movie. After 'PBB' 'di ba parang nakaka-two years, three years na ako sa industry. Oh my gosh sobrang grateful ako na ito na nga parating na ang first-ever movie ko at idi-direk pa siya ni Direk Cathy. So parang grabe, sobrang blessed lang ako, sobrang grateful," ani Oinuma.

Sa naunang press conference para sa pelikula, sinabi ni Direk Cathy na maraming makaka-relate sa istorya nito.

“Our title might seem na parang siyang pang bagets kasi ‘Love at First Stream.’ True enough, they are [youngsters]. Pero lagi lang huwag kalimutan na nandito po ako to represent my generation… Para siyang love letter to each generation,” she said.

Sa “Love at First Stream,” gagampanan ni Miguel ang papel ni Gino, na isang "family guy."

"I will do anything to make my family proud and then ginagamit ko naman ang Kumu to help me escape from realities ng world ko, 'yung mga stress and whatnot," kuwento ni Miguel.

Si Oinuma naman si Meg, na sweet at matalino.

"Masasabi ko na running for magna cum laude ako. So medyo brainy ako rito. Pagdating naman sa pamilya, ako ang peacemaker ng pamilya. So kapag may nag-aaway ako palagi 'yung pumapagitna ganyan. Ako minsan parang sa pressure ng nakapaligid nage-escape naman ako papunta sa Kumu. So doon nagi-stream ako, doon ko nalalabas lahat," ani Oinuma.

Malaki ang pasasalamat ng dalawa sa mga taong bumubuo ng kanilang paparating na pelikula. Ipinahatid din nila ang kanilang pasasalamat sa lahat ng kanilang mga tagahanga.

Sa ngayon ay parehong parte ng sikat na digital series na "He's Into Her" sina Oinuma at Miguel.