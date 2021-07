Arjo Atayde nagtayo na rin ng sariling production house

[EMBED COMPOSITE THUMB: Mula sa Instagram ni Arjo Atayde.]

Tila mas nais pang dagdagan ng aktor na si Arjo Atayde ang kaniyang kaalaman at kontribusyon sa industriya ng showbiz matapos maglunsad ng sariling production house.

Sa kaniyang Instagram account, tinawag na ni Atayde ang sarili bilang content creator sa pagpapakilala ng kaniyang production company na Feelmaking Production Inc.

“As content creators, we chose to bring you the FEEL in our artistic expression,” ani Atayde sa caption.

Base sa Instagram page ng production house, nangangahulugan ang “FEEL” na “Freedom to create, Express emotions in an artistic manner at the same time produce Euphoric content that would touch people’s Lives in a positive manner.”

Umami naman ng papuri ang aktor sa kaniyang pagpasok sa pagpo-produce ng mga pelikula at palabas.

“Congrats nak. #ProudMom,” saad ng beteranang aktres at ina ni Atayde na si Sylvia Sanchez.

Ayon sa ulat ng PUSH, abala ngayon si Atayde sa isang proyekto kasama ang Hashtags member na si Nikko Natividad na kapwa nasa Baguio City umano dahil sa lock-in taping.

Huling napanood sa telebisyon ang aktor sa dalawang episode ng drama anthology na “Maalaala Mo Kaya.”

