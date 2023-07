Pokwang admits she still loves Lee O'Brian but...

Screengrab from Luis Manzano's vlog

MANILA – Comedienne Pokwang opened up about her failed relationship with her former partner, Lee O’Brian, who is the father of her daughter Malia.

Appearing on Luis Manzano’s vlog, Pokwang said O’Brian’s lack of respect was what ultimately caused their separation.

“Kaya ako nanggigigil ako na gamit na gamit 'yung salitang respect. Kasi kung meron ka talagang respect, hindi tayo aabot dito. Huwag natin i-overuse 'yung salitang respect,” she said.

“Kasi ngayon, ang daling sabihin 'yung I love you, I respect you. Huwag natin i-overuse 'yung words na iyan. Galing kay God iyan eh, ino-overuse natin tapos hindi naman natin ginagawa. Kasi kung meron ka niyan, hindi tayo aabot sa ganito,” she added.

When asked if she tried to salvage their relationship before deciding to call it quits, Pokwang said: “May negosyo kasing involved. Before that, may mga nakikita na rin kasi akong mga red flags na pinabayaan ko lang.”

Pokwang also gave an update as to how their daughter Malia is taking everything.

“She’s okay. Hindi naman siya naghahanap… Wala siyang (O’Brian) na-invest na bonding sa anak niya. Lalaruin niya, 10, 15 minutes and then after that, [wala na]. Kasi kapag wala ako sa bahay, this is your chance to take care of her. Paliguan mo, matulog kayo together,” she said.

“Kaya siguro 'yung bata hindi siya hinahanap kasi walang natatandaan 'yung bata na bonding nila… Kaya hindi rin kami nahirapan sa adjustments ni Malia.”

Despite everything that happened. including the deportation complaint she filed against O’Brian, Pokwang admitted she still loves him but it’s not sufficient reason for her to stay in their relationship.

“Pasensya ka na kasi iba 'yung culture mo, iba 'yung culture ko. May mga pagtatalo tayo na ang hirap ipaliwanag because of language barrier. Pasensya ka na rin kung – triny ko naman ipaglaban. Triny ko naman talaga. Ginawa ko lahat ng best ko para manatili kung ano 'yung meron tayo,” she said, when asked for her message to O'Brian.

“Pero gusto ko lang malaman mo kung saan ka man nandoon ngayon, I hope you’re happy and mag-ingat ka lagi. Hindi mo naman basta basta maaalis 'yun. Siyempre mahal pa rin kita kaya lang meron akong kailangang gawin para sa ikaliligaya ng sarili ko.”

Pokwang said it is about time for her and the others impacted by their conflict to finally find happiness.

