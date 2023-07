MAYNILA -- Muling magbabalik ang ReTox, ang tambalanan nina Yves Flores at Gillian Vicencio na nabuo sa sikat na seryeng "2 Good 2 Be True" na pinagbidahan nina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo.

Ito ang kinumpirma ng Star Magic sa isang social media post nitong Miyerkoles, Hulyo 12.

Sa paparating na spinoff series na "ReTox 2 Be Continued," aabangan ang pag-iibigan na nagsimula sa pagiging mabuting magkaibigan.

"Ang tropahang naging jowaan… 2 Be Continued na! Magbabalik ang #ReTox—ABANGAN!," ayon sa post ng Star Magic.

Sa "2 Good 2 Be True," sina Red at Tox ay dalawa sa mga malalapit na kaibigan ng bidang karakter na si Eloy na ginampanan ni Padilla.

