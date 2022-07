Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Isang pagbabalik-tanaw sa pagsisimula ni Zanjoe Marudo sa showbiz ang mapapanood sa video ng Star Magic Origins na inilabas ng Star Magic nitong Martes.

Nagbigay-bugay din sa aktor ang ilan sa mga kasamahan nito sa industriya.



"Si Zanjoe ang kaibigan na tatakbuhan ko kapag ubos na ubos na ako literal sa lahat ng bagay," ani Angelica Panganiban na huling nakasama si Marudo sa seryeng "Walang Hanggang Paalam."

"Pareho rin kaming makaluma. I think click lang kasi si Zanjoe is a very simple guy talagang sobrang down to earth na tao at 'yun ang tao na hindi mo mararamdaman na isang artista," ani naman ni Bela Padilla na minsa'y naiugnay sa aktor.

Para sa mga direktor na sina Cathy Garcia-Molina at Ted Boborol, sa kabila ng pagiging magaling na aktor ni Marudo ay nanatili ang pagiging mapagkumbaba nito.

"Zanjoe is a good soul. Zanjoe never made me feel na artista ako. He was never like that to my crew to whomever. Z never sees himself as a star. He kept his foot on the ground," ani Molina.

"Para sa akin 'yun ang pinaka-strength niya as an actor, hindi siya alagain because he studies his scripts and he studies his character," ani Boborol.

Binalikan naman ng direktor na si FM Reyes at pinuno ng ABS-CBN International Production and Co-Production na si Ruel Bayani ang galing ni Marudo sa pag-arte.

"What I immediately noticed sa kanya napaka-real niyang umarte. Strangely for somebody new, parang buo ang loob niya sa ginagawa niya," ani Reyes.

"I remembered in one scene 'yung intercut nung nagla-lovemaking si Dingdong (Dantes) at Angel (Locsin) at umiinom siya (si Zanjoe) mag-isa. I can not forget that scene, ang galing-galing niya ng long take na 'yon. It so happened na intercut lang 'yon, but I said 'wow.' Yun din ang nagbigay sa Star Cinema ng reason to really trust him more and believe in him. Sabi nila, 'wow ang galing ni Zanjoe rito.' Every time I hear that, when people recognize him for something na talagang pinagta-trabahuhan niya siyempre natutuwa ako," kuwento ni Bayani na siyang nagdirehe ng pelikulang "One More Try" kung saan bida sina Marudo, Locsin at Dantes.

Isang magaling na aktor at magaan na katrabaho ang naging paglalarawan naman ilan pa sa mga artistang nakasama ni Marudo tulad nina Piolo Pascual, Jodi Sta. Maria at Locsin.

"I think lahat mag-a-agree kapag sinabi kong napaka-chill sa set niyan. Okay siya kahit ano, pero kapag trabaho talagang magde-deliver siya. Minsan na a-amaze ako na panoorin si Z kapag nagpe-perform kasi alam mo 'yung hindi siya, 'okay na 'yan, pwede na yan.' Mararamdaman mo ang pagiging relax niya off-cam but kapag action na ramdam mo ang intensity talaga at isa 'yon sa sobrang naa-appreciate ko kay Z," ani Locsin.

"I wasn't surprise na sa dami nang ginawa niya sa ilang taon niya sa industriya, he has become versatile if not seasoned actor na alam mong puwede mong pagkatiwalaan ng trabaho ng role, na puwede niyang i-pull off kahit sino pa ang ka-partner niya, kasi mahirap din 'yung ganoon. 'Yung dedication niya sa trabaho hindi mo matatawaran," ani Pascual.

Dagdag ni Sta. Maria: "Makikita mo na seryoso itong aktor na ito sa ginagawa niya and I think it's safe to say that he is one passionate actor and he really knows kung ano ang pinapasok niya alam niya kung ano ang ibibigay niya,"

Ipinaabot naman ng pinuno ng Star Magic na si Dyogi ang pasasalamat kay Marudo sa pananatili nito bilang isang Kapamilya.

"I am very grateful to Zanjoe and I'm sure the entire ABS-CBN management is thankful for his decision to stay with us and to celebrate his 15 years with ABS-CBN and Star Magic," ani Dyogi.

Nagsimula ang karera ni Marudo sa showbiz nang maging parte siya ng "Pinoy Big Brother. Celebrity Edition" noong 2006.

Matapos nito naging sunod-sunod na ang proyekto ni Marudo sa telebisyon at pelikula.

Nagbigay karangalan sa bansa si Marudo nang maging nominado siya bilang best actor sa International Emmy Awards noong 2017 para sa pagganap niya sa "Maalaala Mo Kaya."

Nito lamang nakaraang buwan natapos na ang seryeng "The Broken Marriage Vow" na pinagbidahan nina Marudo at Sta. Maria.

Sa ngayon ay naghahanda si Marudo sa "Beyond The Stars," ang US concert tour ng Star Magic na magaganap sa susunod na buwan.

Matapos ang US concert tour, sasabak muli sa pag-arte si Marudo sa seryeng "Dirty Linen" kung saan makakasama niya si Janine Gutierrez.