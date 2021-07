Sam Cruz, inamin na crush si Jameson Blake

MAYNILA -- Hindi naitago ni Sam Cruz, anak ng aktres na si Sunshine Cruz, ang kilig nang mapag-usapan ang tungkol sa kanyang showbiz crush.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, sinabi ni Sam na marami siyang hinahangaan sa industriya kabilang na ang aktor na si Jameson Blake.

Hindi naman naitago ni Sam ang kilig habang pinapanood ang video message mula kay Blake.

"Kinikilig po ako. Kasi po crush ko po siya dati pa po before I met him. Kasi 'di po sa 'ASAP' kami palagi. So noong nakita ko siya, sobrang nahihiya na po ako. Alam po nila (Anji Salvacion at KD Estrada)," ani Sam.

Pag-amin ni Sam, maliban sa kanyang inang si Sunshine, batid din ng kanyang kuya na si Diego Loyzaga na crush niya si Blake.

"Alam niya po. Tapos alam rin ng Kuya Diego ko po. Tapos he embarassed me pa kasi he texted Kuya Jameson about it. So biglang ang obvious na may crush ako sa kanya," ani Sam.

Pag-amin ni Sam, inspirasyon ang pagkakaroon ng isang taong hinahangaan.

"Sa akin po it really motivates you and gives you like energy. Kasi example kung sobrang tired ako kasi hindi ba, umaga 'yung kapag face-to-face classes pa po. Then kapag nakita ko ang crush ko, biglang recharge, nandiyan na po ang energy ko," ani Sam.



Si Sam, 18 anyos, ay parte ng "The Squad Plus."

