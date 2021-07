Michelle Vito, focus muna sa showbiz matapos ang pag-aaral

MANILA -- Ibinahagi ng aktres na si Michelle Vito ang naging papel ng kanyang nobyong si Enzo Pineda sa pag-abot niya ng kanyang pangarap na makatapos sa pag-aaral.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, ibinahagi ni Vito kung paano naging inspirasyon para sa kanya ang nobyo.

"Kapag may mga rant ako siyempre kailangan kong ilabas ang sama ng loob ko, 'yung pinagdadaanan ko noong college ako, especially noong nag-ti-thesis ako. Sa kanya ko talaga nilalabas 'yung bigat ng napi-feel ko, nashi-share ko. Minsan sa kanya (ko nabubunton). At saka okay sa kanya 'yung comfort food ko, ice cream, milk tea ibinibigay niya sa akin," ani Vito.

"Ang laking bagay na may nakakausap ka at may nalalabasan ka ng sama ng loob sa mga nangyayari sa iyo," dagdag ni Vito.

Nagtapos ng kursong Human Resource Management sa De La Salle-College of St. Benilde si Vito matapos ang limang taong pagsusumikap na pagsabayin ang pag-aaral at karera sa showbiz.

Ngayong nakuha na ang pangarap na diploma, sinabi ni Vito na focus niya ngayon ang kanyang trabaho bilang aktres.

"Gusto ko po ngayon muna na mag-focus sa pag-aartista. Pero hindi ko kino-close ang isip ko na gusto ko ma-try mag-aral ng sa corporate world. Lalo na ngayon pandemic ang daming opportunities na mag-work from home. So baka kaya ko talaga pagsabayin. Siguro kapag kinaya ko and may time talaga, gusto ko rin mag-masteral pa ng counselling," ani Vito na isa sa mga bituin ng seryeng "Bagong Umaga" na nagtapos nito lamang Abril.

