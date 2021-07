Matapos pag-usapan ang kaniyang timbang, Jennica Garcia itinangging may sakit

Mula sa Instagram ni Jennica Garcia

Ipinaliwanag ng aktres na si Jennica Garcia na talaga lamang payat ang pangangatawan niya ngunit wala umano siyang iniindang sakit matapos mabahala ang ilang netizens sa tila pagbagsak umano ng timbang nito.

Sa kaniyang Instagram, sinabi ni Garcia na maging ang ama niya ay nangamba sa kaniyang kalusugan kaya dinala ito sa ospital nitong Abril para magpatingin na sa doktor.

Normal naman umano ang resulta ng kaniyang check-up ngunit inamin nito na noon pa ma’y alam na nilang mas maliit ang kaniyang puso kaysa sa normal kaya naman hindi bago sa kaniya ang makaranas ng panghihina kapag mataas ang emosyon.

“My Ninay and I discovered that my heart is smaller than how it should be when I was only 7 years old that is why it is not unusual for me to faint/collapse when feeling an extreme emotion crying/excitement but again, other than that, everything is normal,” saad ni Garcia.

Hindi rin umano siya underweight at wala rin siyang sinusundang diet program upang maging payat ang kaniyang pangangatawan.

Kuwento pa nito, huli siyang nag-ehersisyo noong wala pa siyang anak. Wala rin siyang abs kagaya ng tingin ng ibang tao.

“Kung mukha po akong may abs, baka shadow lang po 'yun dahil magpapaturo pa lang ako kay @faithdasilva_ kung anong exercise pwede kong gawin,” sambit ng aktres.

Sa ngayon, alam ni Garcia na kailangan niya kumain ng mas maraming gulay lalo pa’t mahilig siya sa mga pagkain makolesterol tulad ng proben, buttered crabs at hipon.

“Kailangan talaga mag-exercise kahit po payat not for weight loss but to live longer at makasabay sa mga physical activities ng ating mga anak,” dagdag nito.

Sa huli, nagpasalamat si Garcia sa mga nagpahayag ng pag-aalala sa kaniyang kalusugan.

Nitong Marso lamang, naging usap-usapan ang tila problema ni Garcia at asawa nitong si Alwyn Uytingco nang mapansin ng mga netizen na wala na sa Instagram account ng aktres ang mga larawan ng asawa.

May mga pahiwatig din ang aktres tungkol sa pagsisimula ng bagong buhay at tinanong pa ang mga followers niya kung paano magpalit ng username sa Instagram kung saan gamit pa nito ang apelyido ni Alwyn.

Tatlong linggo na ang nakakaraan nang aminin ni Garcia na hiwalay na silang mag-asawa.

