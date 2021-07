Maika Rivera, itinangging siya ang third party sa paghihiwalay nina Aljur at Kylie

MAYNILA -- Diretsahang itinanggi ng aktres na si Maika Rivera na siya ang third party sa hiwalayan ng mag-asawang sina Kylie Padilla at Aljur Abrenica.

Sa vlog ng komedyante at talent manager na si Ogie Diaz, isang video ang ipinadala ni Rivera.

Sa video, sinabi ni Rivera na ang komento niya sa isang post sa Instagram ni Abrenica ang maaring pinagmulan ng pagkakadawit niya sa isyu.

Matatandaang nagkasama sa seryeng "Sandugo" sina Rivera, Abrenica at maging si Diaz.

"To be honest, kung bakit ako ang naituturong third party, hindi ko po talaga alam kung saan po nanggagaling 'yon. Ang naiisip ko lang po is nag-comment po kasi ako sa isang post ni Kuya Aljur and Kapampangan pa po ang comment ko about 'yung earrings niya. ... I guess from there may mga nag-comment na, nag-speculate, and then pumutok 'yung isyu. So ako po siguro ang naituro," ani Rivera.

Giit ni Rivera, kailanman ay hindi niya gagawin ang maging third party.

"I can honestly say with my whole heart na hindi po ako 'yung third party. Nangyari na po sa akin 'yan, at nangyari na rin po sa malapit sa akin, at ayaw ko pong maging ganun. Hindi po ako 'yun. Malaki po ang respeto ko at mataas po ang respeto ko kay Ate Kylie. Napakaganda niya pong babae, napaka-strong niya po. So never po talaga, hindi ko po gagawin 'yun," dagdag ni Rivera.

Ayon pa kay Rivera, nakapagtrabaho lang sila ni Abrenica at huling pagkikita nila ay bago pa ang pandemya.

"Hindi po kami nagkakausap, hindi rin po kami nagkikita. Last pa po namin nagkita at nag-usap was before the pandemic. Katatapos lang po ng show. Nandoon din po si Ate Kylie, ipinakilala rin po ako which I am very, very thankful for kaya wala po talagang malisya. Hindi po ako. Hindi po talaga ako," ani Rivera.

Pinaliwanag rin ni Rivera kung bakit dini-delete niya ang mga negatibong komento sa kanyang Instagram. "Kaya ko po dini-delete ang comments sa mga picture, kaya ko po tinatanggal, hindi po dahil guilty ako. Dahil po as I mentioned mayroon din po akong sariling pinagdadaanan na mabigat sa aking personal na buhay. Sini-surround ko lang po ang sarili ko with positivity and love. Kaya tinatanggal ko po para sa aking sariling kapakanan," aniya.

Noong nakaraang linggo sa comment section sa post mismo ni Padilla sa Instagram ay pumalag si Rivera sa naging palitan ng komento ng ilang netizens na nagdadawit sa pangalan niya sa hiwalayan ng mag-asawa.

Matatandaang sa isa ring vlog ni Diaz kinumpirma ng aktor na si Robin Padilla na hiwalay na ang kanyang anak na si Kylie sa mister nitong si Abrenica.

