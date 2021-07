Charlie Dizon admits she felt intimidated by 'Viral' co-star Jake Cuenca

MANILA -- Actress Charlie Dizon admitted she felt intimidated working with actor Jake Cuenca in upcoming series "Viral."

"Sa kanya ako kinakabahan, honestly. And, alam ni Jake 'yon," Dizon said in Star Magic's Inside News on Monday.

"Closely related sa akin 'yung role ni Jake and kabang-kaba ako siyempre. Alam ko na marami kaming magiging eksena at alam ko na mabibigat ang magiging eksena namin," she added.



Dizon eventually became close to Cuenca, whom she described as a nice person.

"Masaya po ako na noong lock-in nga sobrang naging close agad. Tapos nasasabi ko 'yung worries ko na ganito sa kanya. Pero noong nagshu-shoot na kami noong umaga pa lang, siguro alam niya na kinakabahan talaga ako, kinakalma niya ako na, 'o okay tayo,'" she said.

"Kaya sobrang na-appreciate ko si Jake, as in. Sobrang bait, sobrang gentleman. At saka willing siya na tulungan lahat. 'Yun po ang na appreciate ko kay Jake. As in kapag sinabi mo na may problema ako sa ganitong line, tutulungan ka niya agad. Siya rin ang nagi-initiate na mag-script reading ang mga cast," Dizon added.

Produced under RCD Narratives, “Viral” centers on a woman (Dizon) who becomes a victim of a sex scandal.

Aside from Dizon and Cuenca, the drama also stars Joshua Garcia and Dimples Romana.

Other cast members include Rommel Padilla, Ria Atayde, Maxene Magalona, Vance Larena, Kaila Estrada, Markus Paterson, Gian Magdangal, Louise Abuel, Karina Bautista, and Aljon Mendoza.

Directed by Dado Lumibao and Froy Allan Leonardo, the series’ release date has yet to be announced.

“Viral” will be seen on Kapamilya Channel (cable), Kapamilya Online Live (free live-streaming), iWant TFC (on-demand streaming), and A2Z Channel 11 (free and digital TV in Mega Manila), according to an earlier announcement.



