Big deal at trending ang pagbili ng sarsa at pagsakay sa tricycle ni Nadine Lustre sa Siargao kung saan na siya naninirahan.

Pero para sa aktres, bahagi ito ng normal na takbo ng kaniyang buhay ngayon sa isla.

Nagtataka lang daw siya kung bakit pinagpipistahan daw siya sa social media, ani Nadine sa ABS-CBN News nitong Lunes sa story conference ng latest niyang project na “Deleter.”



Kamakailan lang nang nag-viral ang social media post ng isang fan ang pagsakay ng aktres sa isang tricycle.

“Sana lahat ng celebrity kasing approachable niya,” sabi ng kabayan ng aktres. “Medyo pagod ata siya but she still accommodated the pic. Maganda, mahinhin, at approachable.”

Sa isang nakaraang panayam, sinabi ni Nadine na naging simple ang kaniyang buhay nang maging island girl siya sa Siargao kung saan naka base ang kaniyang Pinoy-French boyfriend na si Christophe Bariou.

Makakasama ni Nadine sina Mccoy de Leon at Louise delos Reyes sa pelikulang ‘Deleter’ ni Direk Mikhail Red

Sobrang tuwa din ni Nadine dahil siya ang napili ni direk Mikhail Red na gumanap sa horror suspense thriller kung saan gaganap na siya bilang Lyra, isang online content moderator na nag-se-sensor ng ‘di kaaya-ayang content sa social media.

Manhid sa emosyon, magbabago ang buhay ng chain-smoking na karakter ni Nadine nang masaksihan niya ang isang nakakakilabot na insidente sa kaniyang trabaho.

Kasama niya dito sina McCoy de Leon at Louise de los Reyes.

Ani Nadine, katuparan muli ito ng kaniyang career goal na magampanan ang mga kakaibang role na malayo sa mga romcom movies na ginagawa niya noon. Aniya, “I am just grateful for this new blessing.”