Zephanie, Janine, Elha at Sheena, mas lumalalim ang pagkakaibigan

MAYNILA -- Mas lumalim ang pagkakaibigan nina Zephanie Dimaranan, Janine Berdin, Elha Nympha at Sheena Belarmino na tinaguriang New Gen Birit Divas ng "ASAP Natin 'To."

Nitong Lunes sa "Magandang Buhay," naging bukas ang apat tungkol sa kanilang magandang samahan.



"Siguro po mas lumalalim 'yung friendship namin dahil din sa pagiging open namin sa isa't isa. Kahit hindi pa ganoon katagal kaming apat na magkakasama may mga bagay na po kaming na-share sa isa't isa na very personal to us na talagang pinagkatiwala namin sa isa't isa. Ang laking bagay na sa industriyang ito ay mayroon akong mga kaibigan na masasabihan ng hinaing," ani Zephanie.

Para naman kay Janine, naging malaking tulong ang kanyang mga kaibigan para malampasan ang isa sa matinding kalungkutan na kanyang naramdaman.

"Isa sa pinakamalaking reason kung bakit I got to grow around that sadness is dahil sa kanila. Parang being part of this group, this friendship, parang I have a place where I belong. Mayroon akong sense of meaning at support system na ibinibigay nila sa akin. Kaya sobrang importante po talaga nila sa buhay ko and I'm so grateful," ani Janine.

Pag-amin naman ni Elha, maliban sa kanyang mga magulang ay sa kanyang mga kaibigan siya humugot ng lakas noong panahon na nagkaroon siya ng problema sa pag-ibig.

"Noong time very confused ako, hindi ko alam ang gagawin. Unang nilapitan ko po talaga ay 'yung friends ko, parents ko po at tinanong ko sa kanila ano ang dapat kong gawin. Na-open ko kay Janine. Noong nag-taping na open ko rin kina Sheena. Nakita ko po ang care nila sa akin, 'yung pag-lift up nila sa akin, pag-cheer up nila sa akin na okay lang 'yan, you deserve mo," ani Elha.

Para naman kay Sheena, ang pinakabata sa grupo, aminado siyang mas lumakas ang kumpiyansa niya sa sarili dahil sa tulong at paggabay ng kanyang mga kaibigan.

"Kasi po ako po ang mahiyain dito sa grupo na ito. Hindi po talaga ako 'yung type na nagso-socialize pero dahil sa kanila, they lift my spirit up. Then parang nag-build up ang confidence ko they supported me as a sister," ani Sheena.

Bago pa magkasama-sama bilang parte ng New Gen Birit Divas, pare-parehong sumabak sa singing competitions sa Kapamilya network ang apat.

Sa "Tawag ng Tanghahalan" ay nagkaharap noon sina Janine at Zephanie. Nagkasama naman sa "The Voice" sina Elha at Zephanie.

Si Sheena naman ay naging kalahok sa "Tawag ng Tanghalan: Kids."

