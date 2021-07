Pagpanaw ni Dolphy, inalala

MAYNILA -- Ginunita ng mga tagahanga, pamilya at kaibigan nitong Sabado, Hulyo 10, ang ika-9 anibersaryo ng pagpanaw ng Hari ng Komedya na si Dolphy.

Sa Instagram, muling humiling ng panalangin si Zsa Zsa Padilla para sa yumaong aktor.

"Today is Dolphy’s 9th death anniversary. Please say a little prayer for him. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen," ani Padilla.

Si Padilla at Dolphy ay may dalawang anak, sina Zia at Nicole.

Isang panalangin din ang ibinahagi ng anak ni Dolphy na si Eric Quizon para sa kanyang ama.

"A prayer for my Dad on his 9th death anniversary. O Lord, the God of mercies, grant unto the souls of thy servants the anniversary day of whose burial we are keeping, a place of solace, of peaceful rest, of glorious light. Through Christ, Our Lord. Amen," ani Eric, ang isa mga anak ni Dolphy sa aktres na si Pamela Ponti.

Isa namang retrato na kuha noong siya ay bata pa kasama ang amang si Dolphy ang ibinahagi ni Vandolph sa Instagram.

Sa caption, sinabi ni Vandolph na kahit siyam na taon na ang lumipas ay hinahanap-hanap pa rin niya ang ama. Pero giit niya masaya siya dahil batid niyang nasa langit na ang ama.

"We miss you papa, it’s been nine years but I know your happy in heaven and your always guiding us. love you so much," ani Vandolph na anak ni Dolphy sa aktres na si Alma Moreno.



Matatandaang pumanaw si Dolphy sa edad na 83 noong 2012, matapos ang ilang taong pakikipaglaban sa chronic obstructive pulmonary disease.