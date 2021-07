Maika Rivera, pumalag sa pagkakadawit sa paghihiwalay nina Kylie at Aljur

MAYNILA -- Pumalag ang aktres na si Maika Rivera sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa hiwalayan ng mag-asawang sina Kylie Padilla at Aljur Abrenica.

Sa comment section sa naging post ni Kylie nitong nakaraang linggo, naging paksa ng netizens kung sino ang dahilan kung bakit naghiwalay ang mag-asawa.

Komento ng isang netizen: "Knows ko sino kabit ng asawa mo amihan. Si Maika Rivera pala sa girltrends. Shuta! Ke pangit ng pinalit. Sa Asintado pala nagsimula harutan nila. Tsssk!"

Tugon naman ni Rivera sa isinulat ng netizen: "Siguraduhin niyon tama muna mga 'chika' niyo bago kayo mag cocomment sakin ng kung ano ano. Asintado? Never ako nag asintado. May God bless you all. :)"

Sa seryeng "Sandugo" at hindi sa "Asintado" nagkatrabaho sina Rivera at Abrenica, bagay na binigyang diin din ng ilang netizens.



Isang Star Magic artist si Rivera na ipinakilala noon bilang isa sa mga miyembro ng grupong GirlTrends ng "It's Showtime."

Bago sumabak sa showbiz, isang tennis player si Rivera na ngayon ay gumaganap bilang si Cassandra sa seryeng "FPJ's Ang Probinsyano."

Noong nakaraang linggo, itinanggi rin ni Cindy Miranda na siya ang third party sa hiwalayan nina Kylie at Abrenica.

Matatandaang sa isang vlog ni Ogie Diaz kinumpirma ng aktor na si Robin Padilla na hiwalay na ang kanyang anak na si Kylie sa mister nitong si Abrenica.



