Anne Curtis, aminadong miss na ang paggawa ng pelikula't teleserye

MANILA -- Naghahanap na ang aktres at host na si Anne Curtis ng magandang script para sa pagbabalik niya sa pelikula.

Ito ang inamin ni Curtis bilang reaksiyon sa komento ng isang fan na nagsabing miss na niyang makita sa pelikula ang aktres.

Good Morning! Don’t worry! I’m already in search a for a really good script! Kaya May ilang pitching ang nagaganap 💖 I also miss doing films and yes, series too! Pero gusto ko Ung mga 12 -16 eps Na series hahahahahaha! https://t.co/FMM4qYm93D — Anne Curtis-Smith (@annecurtissmith) July 10, 2021

"Good morning! Don’t worry! I’m already in search a for a really good script! Kaya may ilang pitching ang nagaganap," ani Curtis.

Ayon pa kay Curtis, maliban sa pelikula ay miss na rin niya ang paggawa ng teleserye.

Kung saka-sakali, nais ni Curtis na gumawa ng serye na may 12 hanggang 16 episodes lang.

"I also miss doing films and yes, series too! Pero gusto ko 'yung mga 12 -16 eps na series hahahahahaha!" ani Curtis.

Huling napanood sa pelikulang "The Mall, The Merrier" si Curtis kung saan kasama niya si Vice Ganda para sa Metro Manila Film Festival noong 2019.

Ang "Dyesebel" naman na ipinalabas noong 2014 ang huling seryeng pinagbidahan ni Curtis.

Noong 2016, naging guest star din si Curtis ng sikat na serye na "FPJ's Ang Probinsyano."

Matatandaang nagtungo sa Australia si Curtis kung saan doon niya isinilang ang anak nila ng kanyang mister na si Erwan Heussaff.



Kamakailan lang ay muling iginiit ni Curtis na mananatili siyang Kapamilya at magbabalik na siya bilang host ng "It's Showtime."

