Mga bagong kanta ni Maymay at Ben & Ben unang napakinggan live sa 1MX London

LONDON - Makislap, engrande at world-class musical experience: Iyan ang handog ng muling pag-arangkada ng 1MX London, ang music festival na hatid ng ABS-CBN Global.

Dumagsa mula sa iba’t ibang lugar ng UK at galing sa ibang bansa sa Europa ang mga nanood sa Silverworks London.

“It’s so fun. it’s like I’ve been waiting for this moment for a while now. I love you, Moira!” sabi ni Angel Quiambao, dumayo pa mula Wales.

“I’m really looking forward to seeing Ben & Ben. I love you guys. You guys are my nine-piece therapist, and you guys are very colourful and I love you so much,” sabi ni Nikka Caguicla dumayo pa mula Norway.

Nakisaya rin si Philippine Ambassador to the UK, Teddy Locsin, Jr.

“I come from ABS-CBN, the old ABS-CBN. I never saw anything like this. Monumental talaga!” sabi ni Ambassador Teodoro Locsin Jr, Philippine Ambassador to the UK.

Tampok ang bandang Ben & Ben, si Moira dela Torre, Janine Berdin at Maymay Entrata na may baong bagong kanta. Tampok din ngayong taon ang ilang international musicians, kabilang si UK-based Filipina DJ Clara Rosa.

Ang mga rising artist tulad ng Tinyumbrellas, Canadian pop superstar Johnny Orlando at Malaysian pop artist na si Yuna.

Hindi rin nagpakabog ang performers mula Pilipinas tulad ni Maymay Entrata na unang beses itinanghal sa live stage ang kanyang bagong kanta.

“Tsada Mahigugma. Bisaya song po siya. ‘Yung tsada could be wonderful, nice, gwapa, o ganda. Tapos mahigugma is love. So ang sarap magmahal po,” sabi ni Maymay Entrata.

Nakipagrakrakan naman sa entablado si Tawag ng Tanghalan Grand Champion Janine Berdin.

“We really celebrated music, sobrang nakakataba ng puso; and masaya po ako na nag-eenjoy talaga yung crowd and they were singing along,” sabi ni Janine Berdin.

Hindi naman binigo ni Hugot Queen Moira dela Torre ang kanyang mga taga-hanga na inawit ang ilan sa kanyang hit songs. Ibinahagi rin ng multi-awarded singer-songwriter ang kanyang bagong komposisyon.

“That’s called under the bathroom sink. It’s also very symbolic of silent battles. It’s a song about people who don’t want to bleed to other people, people who wanna keep their battles to themselves because they understand that everyone’s trying to fight the battle that other people don’t know about,” sabi ni Moira dela Torre.

Inabangan din ang performance ng Ben & Ben na unang beses nagtanghal sa London. Naki-sing-along ang mga nanood sa mga sikat na kanta ng 9-piece band. Unang pagkakataon ding inawit ng grupo sa live stage ang kanilang bagong kantang ‘Could Be Something.’

“Could be something is a venture sa bagong klase ng tunog for us, and we have a lot of dreams for that song and for the future; and I guess we just do it one show at a time, in terms of playing the song. We’re very of how it turned out,” sabi ng Ben & Ben.

Todo-pasasalamat din ang Filipino artists sa mainit na pagtanggap ng mga manonood sa kanilang pagtatanghal.

Tanghali hanggang gabi, umulan man o umaraw, walang humpay ang saya ng mga dumalo sa 1MX London Music Festival.

Sunod namang dadagundong ang kalidad ng musikang Pinoy at ng iba pang international performers sa 1MX sa Toronto at Sydney.

