Jugs, Teddy binisita si Chito Miranda sa 'Idol PH' set

Larawan mula sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

MAYNILA — Binisita nina "It's Showtime" hosts Jugs Jugueta at Teddy Corpuz si Chito Miranda sa set ng "Idol Philippines" sa Sunday episode ng show.

Sorpresang dumating ang dalawa para ipahatid ang kanilang mensahe para sa frontman: "Gusto naming batiin si Chito ng congratulations," ani Jugueta.

Para naman kay Corpuz, swak si Miranda na maging hurado ng naturang reality competition: "Alam namin na you're the best man para sa isang hurado rito sa Idol Philippines."

"Idol ka ng mga maraming banda and up until now buo pa rin ang Parokya (ni Edgar). Isa sa mga iniidolo namin 'yan kaya good luck, pare," aniya.

Samantala, pasok naman sa susunod na round sina Esay Belanio ng Iloilo, na inawit ang "Hiling." Pasok rin sina Jay-R Siaboc, Gyla Casero, Steph Samson at Anthony Meneses.

Bigo namang makalusot sina Fernando Cunanan, mula Nueva Ecija, na kinanta ang "Tayong Dalawa" ni Rey Valera. Hindi rin aabante si Darlyn Castillano mula sa Misamis Oriental na inawit ang "Help Me Get Over" ni Jonalyn Viray.

KAUGNAY NA ULAT: