Vice Ganda sa mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa kaniya — ‘Cheap n’yo’

Tahasang itinanggi ng host at komedyanteng si Vice Ganda ang mga isyung ipinupukol sa kaniya sa social media na may galit ito sa mga artistang lumipat sa ibang mga network.

Sa pag-alala sa isang taong pagbasura ng Kongreso sa prangkisa ng ABS-CBN nitong Sabado, diretsahang sinabi ni Vice na hindi masama ang loob nila sa mga dating Kapamilya na tumawid na sa ibang bakod.

“Hindi kami galit sa mga lumilipat katulad ng pinapalabas n'yong tsimis sa social media. Hoy 2021 na, ang cheap-cheap ng trabaho n'yo. Cheap n'yo,” saad ni Vice.

Naging maingay sa social media ang pangalan ni Vice nang mapabalitang nagparinig umano ito sa paglipat ng aktres na si Bea Alonzo sa GMA Network matapos ang mahabang panahon na pananatili nito bilang Kapamilya.

Itinanggi na ito ng mainstay host ng noontime show sa kaniyang Twitter account at tinawag na “fake news” ang kumakalat na balita.

“Kadiri tong FAKE NEWS na to!!!!!! Pero mas KADIRI yung mga sumakay!!!! Pero PINAKA KADIRI yung mga sumusweldo at kumikita sa FAKE NEWS!!!” sambit ni Vice.

“Mga taong sa panahon ngayon chismis, paninirang puri at fake news pa din ang trabaho YUUUUICCCCKKK!!!! Mas mababa pa kayo sa T*E! Yan ang #FACT,” hirit pa nito.

Sinabi rin ni Vice sa panimula ng “It’s Showtime” ngayong Sabado na unti-unti na siyang sumasaya ngayon dahil patuloy pa rin ang pagtakbo ng ABS-CBN sa kabila ng mga hamong kinakaharap nito.

“Dati sobra akong nalulungkot, talagang nadudurog puso ko. Pero ngayon, sumasaya na ko. Parang, the pain that I felt before is giving me strength right now. My God, isang taon na po ang nakakalipas pero nakatindig pa rin tayo ha,” ani Vice.

Ayon pa sa komedyante, maraming nag-akala na tutumba na ang network ngunit dahan-dahan itong bumangon kahit sa maliliit na paraan lamang.

Noong Hulyo 10, 2020, tuluyang ibinasura ng 70 kongresista, karamihan ay kaalyado ng administrasyon, ang aplikasyon ng ABS-CBN para sa bagong prangkisa na magtutuloy sana ng pag-ere nito sa free TV.

Libo-libong empleyado ng network ang nawalan ng trabaho sa gitna pa ng pandemya dahil dito.

