Vice Ganda sa kabila ng mga pinagdaanan ng ABS-CBN: Nakatindig pa rin tayo

Isang taon man ang nakalipas nang kitilin ng Kongreso ang prangkisa ng ABS-CBN, nananatiling nakatayo at namamayagpag ang Kapamilya network sa bansa, ayon sa host at komedyanteng si Vice Ganda.

Sa panimula ng noontime show na “It’s Showtime”, inamin ni Vice na unti-unti na siyang sumasaya ngayon dahil patuloy pa rin ang pagtakbo ng ABS-CBN sa kabila ng mga hamong kinakaharap nito.

“Dati sobra akong nalulungkot, talagang nadudurog puso ko. Pero ngayon, sumasaya na ko. Parang, the pain that I felt before is giving me strength right now. My God, isang taon na po ang nakakalipas pero nakatindig pa rin tayo ha,” sambit ni Vice.

Ayon pa sa komedyante, maraming nag-akala na tutumba na ang network ngunit dahan-dahan itong bumangon kahit sa maliliit na paraan lamang.

“Inakala natin na tuluyan na talaga tayong tutumba, durog na durog, na maibabaon pero nakatayo at unti-unting umaangat. Maliliit man pero it matters so much yung mga pag-angat na yan,” dagdag pa ni Vice.

“Yung patuloy nating pagsasama-sama, nakakataba ng puso. Ako, kung tutulo man luha ko, tutulo na yung luha ko na may kasamang ngiti at saya, at punong-puno ng pag-asa.”

Nagpasalamat din siya sa mga manonood dahil sa binibigay nitong pag-asa sa istasyon dahil sa kanilang suporta.

“One year na po yan, and we are still here not just surviving but thriving for you madlang pipol,” saad ni Vice.

Hindi rin nakalimutan ni Vice na banggitin ang A2Z Channel 11 at TV5 dahil sa pagpapatuloy ng mga ito sa mga programa ng ABS-CBN.

Ayon sa host din ng “Everybody, Sing!”, naniniwala ang dalawang network sa mga kayang gawin ng ABS-CBN para publiko.

“Ang laki ng puso ng A2Z na binigyan tayo ng extra bahay. Pati na rin sa TV5, maraming salamat at pinatuloy nyo ang mga programa ng ABS-CBN dyan sa inyong istasyon. Parehas silang naniniwala na hindi pwedeng mahinto ang pagbibigay lingkod ng ABS-CBN sa buong mundo,” pahayag ng komedyante.

Noong Hulyo 10, 2020, tuluyang ibinasura ng 70 kongresista, karamihan ay kaalyado ng administrasyon, ang aplikasyon ng ABS-CBN para sa bagong prangkisa na magtutuloy sana ng pag-ere nito sa free TV.

Libo-libong empleyado ng network ang nawalan ng trabaho sa gitna pa ng pandemya dahil dito.

