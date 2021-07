'Pamilya siya': Kapamilya celebs, directors ikinuwento kung bakit nanatili sa ABS-CBN

Watch more on iWantTFC

Hindi lang mga homegrown at matatagal nang nasa ABS-CBN ang nakibaka at patuloy na nakikibaka para makabalik sa free television at radio ang network.

Maging ang mga young stars gaya nina Zaijan Jaranilla, Jameson Blake, at Charlie Dizon, ramdam pa rin ang sakit ng shutdown.

“Ako sobrang pangarap ko po na makapasok sa ABS-CBN noon. Lagi ko pong sinasabi na ’pag nakikita ko ’yung building ng ABS-CBN noon kinakabahan ako lagi every time papasok ako. And nu’ng nakita ko nag-rally and ganu’n ’yung nangyari, first time ko pong nakita na ganu’n ka-weak ang ABS-CBN. Sobrang nalungkot po ako nu’n,” pahayag ni Dizon.

Ganu’n din ang nararamdaman ni Jaranilla, na lumaki sa ABS-CBN.

“Dito na ko lumaki sa ABS, dito ako nakilala, parang dito na’ko nagkaisip. Nu’ng nangyari po ’yun, para sa akin malungkot lahat kami mga artista, mga direktor, mga nagtatrabaho naapektuhan pati mga supporters,” aniya.

Para naman kay Blake: “I’m just happy na we still managed to get on our feet and keep going.”

Sa panayam naman ng reporter na si Jeff Canoy para sa ABS-CBN News, inalala ni Angel Locsin na nakiisa pa siya sa caravan noong araw na ibaba ang desisyon na patayin ang prangkisa ng network.

Inilarawan niya ang grabeng lungkot, pagkalugmok, at nakapanlumong pakiramdam nang ibaba ang desisyon, habang inaalala ang kabuhayan ng mga katrabaho.

At sa kabila ng lahat, para sa mga celebrity, sila ay mananatiling Kapamilya at walang iwanan, gaya ni Nikki Valdez na sumama sa mga rally noong nakaraang taon.

“ABS-CBN is more than a company to me and after the denial of our franchise, ngayon lang din talaga napatunayan na pamilya siya. When you have a family, you will go through problems, you will go through trials. The most important thing there is hindi niyo iiwan ang isa't isa,” aniya.

Para naman sa direktor na si Mae Cruz Alviar: “This is not just a job, not just a company that you work for, this is family. And you are there for your family, and I am here for my family, and I am still here and will be here for my family.”

Masakit para kay Star Magic head Laurenti Dyogi na pinili ng iba na umalis.

“Minsan masakit na nalalaman mo na lang nang biglaan, ’yun ang masakit. Kasi parang magkakasama tayo sa saya at ginhawa tapos sa ganitong panahon lugmok tayo, siyempre inaasahan mo ’yung mga mahal mo sa buhay. Parang pamilya lang ’yan,” aniya.

Gayunpaman, tuloy ang buhay para sa Kapamilya network at dahil sa shutdown nakita ng istasyon ang bagong ABS-CBN, na mas pinalakas at pinalawig ang presensya sa digital domain, kabilang ang online concerts at trending na digital serye.

“Isang taon na ang nakalipas pero nakatindig pa rin tayo. Inakala natin tuluyan na tayong tutumba, durog na durog at maibabaon pero nakatayo at unti-unting umaangat. Maliliit man pero it matters so much yung mga pag-angat na ’yan,” sabi ni Vice Ganda sa “It’s Showtime” nitong Sabado. -- Ulat ni Rod Macenas, ABS-CBN News