Matapos magpaalam sa 'It's Showtime', Jaya lumipad na patungong Amerika

Halos mamaga ang mga mata ng singer na si Jaya kakaiyak sa kaniyang tuluyang paglipad patungong Amerika.

Sa kaniyang Instagram account, sunod-sunod na mga post ang inilabas ng OPM icon na nagdedetalye kung gaano kabigat sa kaniya ang magpaalam sa mga kaibigan at kakilala sa Pilipinas.

Ngunit sa kabila nito, naniniwala umano siya na may magandang plano ang Diyos kung bakit kailangan niyang pansamantalang lisanin ang Pilipinas.

“Lord God, it pains me to say goodbye, but I still praise you for all your goodness. I trust your plans for me and my family. We go where You lead us. All glory to You Jesus . . . Now we start on a new journey. I will miss you all. Paalam mahal kong Pilipinas,” saad ni Jaya.

Ayon pa sa singer, sumakit na ang lalamunan niya kakaiyak pero babaunin aniya ang mga masasayang alaala niya sa bansa.

“My throat hurts from swallowing because it stops me from crying. Pero ok lang, marami akong bitbit na alaala, baon ko para sa sandaling maisip ko ang lungkot, maaalala ko na naging masaya at maayos ang aking inilagi dito,” dagdag pa ng sikat na mang-aawit.

Sa isa pang post, isang maikling video ang inilabas nito upang personal na magpaalam sa kaniyang mga tagasuporta habang nasa airport.

Sinabi rin nito sa isa pang larawan na magsisimula na sila ng panibagong yugto ng kanilang buhay at excited na siyang makita ang kaniyang asawa at anak na nauna na sa Amerika.

“Thank you and basta balik na lang ako pag open na lahat. Sa lahat ng fans ko, thank you. Sa lahat ng nakatrabaho ko, mga boss ko, mga managers ko, sa lahat, thank you very much. 'Til next time,” paalam nito.

Nagkaroon din siya ng pagkakataon makausap ang kaniyang malalapit na kaibigan na sina Ogie Alcasid at Regine Velasquez kahit sa video call lamang.

Base sa kaniyang post, pinalakas ng mag-asawa ang kaniyang loob bago ito umalis. Bumuhos din aniya ang kaniyang luha habang kausap ang dalawa dahil mami-miss niya sila.

“Mahal na mahal na mahal ko kayo . . . thank you sa pabaong dasal and encouragement Mare at Pare. What an honour to have you two as my dear friends and sensya na bumuhos talaga luha ko dahil mamimiss ko kayo,” saad ni Jaya.

Noong nakaraang Sabado, tuluyan nang nagpaalam si Jaya sa “It’s Showtime” kung saan nagsilbi siyang hurado sa “Tawag ng Tanghalan.”

“Nu’ng lumipat ako sa ABS, kayo ’yung tumanggap sa’kin. For me, I am going to leave with a heavy heart. But I am happy because I've had the honor and privilege to work with very excellent hosts that truly accepted me and loved me,” naiiyak na pahayag nito.

“The staff, lahat ng nakikita ko dito, pati mga marshalls tinatanong ko san ba kayo natutulog. Kinukulit ko. I love you with all my heart.”

Noong Marso pa kinumpirma ng singer ang paglipat nilang pamilya sa Amerika dahil sa naging epekto sa kanila ng pandemya.

