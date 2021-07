Matapos ang pakikipaghiwalay kay Aljur, Kylie at 2 anak lilipat sa bagong bahay

Ilang araw matapos kumpirmahin ng kaniyang ama na si Robin Padilla ang kaniyang pakikipaghiwalay sa asawang si Aljur Abrenica, ibinahagi ni Kylie Padilla ang kanilang paglipat ng kaniyang dalawang anak sa bago nitong titirahan.

Sa kaniyang Instagram account, ipinasilip ng aktres na si Kylie ang preparasyon sa paglipat nilang mag-iina sa bagong bahay kabilang dito ang paglilinis ng mga gamit na dadalhin doon.

“Our new place is almost ready for my boys and I to move in and I’m so excited. But of course I have to make sure that our new furniture is clean and sanitised,” sambit ni Padilla sa caption ng kaniyang post.

Sa isa pang post, sinabi ng aktres na hindi siya makapaniwalang malapit na matapos ang kaniyang pangarap na bahay.

“It's coming true. My dream home my gosh soooo happy,” saad ni Kylie.

Nitong Miyerkoles, inamin ni Robin na naghiwalay na sina Kylie at Aljur dahil umano sa pambababae ng aktor.

Sa vlog ng talent manager at artista na si Ogie Diaz, ikinuwento ni Padilla na si Kylie mismo ang nakipaghiwalay sa asawa nito.

“Noon pa lagi kong tinatanong si Kylie, 'Agrabyado ka ba? Hindi naman daw. 'OK lang ako, pa.' Eto, tinanong ko uli, 'Anak, agrabyado ka ba?' 'Hindi, pa, ako ang nakipaghiwalay’,” saad ni Robin.

Pahayag pa ng action star, third party umano ang dahilan ng hiwalayan ng dalawa, bagay na nauunawaan niya bilang isang lalaki lalo pa’t makailang ulit na rin umano siyang nangaliwa noon.

Umaasa itong maaayos pa ng dalawa ang kanilang relasyon dahil naniniwala itong mayroon pa ring pagmamahal ang mga ito sa isa’t isa.

Naging matunog ang isyu ng hiwalayan umano nina Kylie at Abrenica noong Pebrero matapos ang tila mga pasaring ng aktres sa kaniyang social media account. Sinundan pa ito ng larawan ni Kylie na walang suot na wedding ring.

Ikinasal noong Disyembre 2018 ang dalawa at mayroong dalawang anak na sina Alas Joaquin at Axl Romeo.

