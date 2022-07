Bela Padilla, writer at direktor sa bagong pelikulang kukunan sa Europa

PARIS - May bagong proyekto ang Kapamilya star na si Bela Padilla na kukunan sa Europa pero hindi siya artista sa pelikula, kundi writer at direktor nito.

Naging abala si Bela nitong nakaraang buwan dahil sa kanyang Kapamilya events sa Norway at France. Naka-base ngayon ang aktres sa UK.

Sa 7th edition ng Amihan Sportsfest, masayang kinantahan ng aktres ang mga kababayang dumalo sa event na ginanap sa Stade de la Muette sa Paris nitong June 26.

Todo saya ang fans ni Bela na game makipag-selfie sa kanya.

“Ang masasabi ko kay Bela ay mabait, humble, maganda at very happy sya sa mga ginagawa nya,” sabi ni Neriza Gallado, Pinay sa Paris.

Nakabase ngayon si Bela sa Europa kung saan siya masaya at naging produktibo sa kanyang sining.

“I’m having so much fun here in Europe. I guess kasi new environment marami ako nasusulat right now. I’m very inspired to keep on writing and keep on creating. At the same time ang dami kong nakikilalang bagong friends, ang dami kong Pinoy na nami-meet, in every city that I go to, hindi lang sa London kung saan saan na kami namamasyal with TFC. Mari-realize mo talaga anywhere you go in the world basta may Pinoy, feel at home,” sabi ni Padilla.

Sa panayam ng TFC News sa aktres, ibinalita niya na may bago siyang project kung saan siya ang direktor at writer ng pelikula.

“Actually, may isho-shoot akong movie sa Switzerland this winter, pero with Pinoy cast and crew pa rin. So right now, we’re in the process of casting, finalizing kung sino pa yung mga kasama naming. Pero this time I’m not acting on it, I’m just writing and directing the film. Looking forward sa project ang aktres. So I’m excited kasi first time na hindi ako nakasabak sa set, talagang nasa likod lang ako so I’m looking forward to the experience,” sabi ni Padilla.

Bukod sa song numbers ni Bela, nagpasaya rin sa mga dumalo ang iba-ibang sports events tulad ng basketball, volleyball, dart, karate at arnis.

Hindi rin nawala ang dance numbers, Zumba at kantahan.

“It was a very nice experience and we learned a lot from other people who also performed. They were all amazing,” sabi ni Dominic Torres, Pinoy sa Paris.

“I would like to thank the TFC na nag-imbita para kay Bela na umattend sa sportfest. Salamat po sa inyong lahat at see you sa susunod na sportsfest.” sabi ni Lorna Munnecum, Amihan Sportsfest organizer.

Ang Amihan Sportsfest ay isa sa mga nagbabalik na public event ng mga Pilipino sa Paris dahil sa pagluluwag ng restrictions sa pandemya.

(Kasama ang ulat ni Bong Agustinez sa Paris, France)

