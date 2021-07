PANOORIN: Tapatang Jodi at Sue, ipinasilip sa cast reading ng ‘The Broken Marriage Vow’

Screenshot mula sa cast table reading ng ‘The Broken Marriage Vow.'

Kalmado pero malaman.

Ganito maaaring ilarawan ang ipinasilip na pagtatagpo ng mga karakter nina Jodi Sta. Maria at Sue Ramirez sa script reading ng inaabangang serye na “The Broken Marriage Vow.”

Sa isang video, ipinakita ng Dreamscape Entertainment ang mga naging tagpo sa pagsasama-sama ng mga artista ng serye na halaw sa sikat na BBC series na “Doctor Foster.”

Kabilang sa ipinasilip sa publiko ang paghaharap nina Dr. Jill Ilustre (Sta. Maria) at ni Lexy Lucero (Ramirez) na magiging kabit ni David Ilustre (Zanjoe Marudo).

“I-a-address ko ang mali lalo na kapag apektado ang pamilya ko. Kailangan na agapan para 'di na maulit. Somebody has to be taught a lesson,” dahan-dahang banggit ni Sta. Maria bilang si Dr. Jill.

Maganda rin ang komprontasyon nina Jill at David kung saan tinanong ni Sta. Maria si Marudo kung may babae ito.

“Mahirap pero tatanggapin ko. Sabihin mo lang sa 'kin ang totoo. Wala na kong pakialam kung gaano na katagal, kung ilan, patatawarin kita. Magsisimula ulit tayo. Pero kailangan ko marining mula sa 'yo mismo ang totoo,” ani Jill. “May babae ka ba?”

“Wala,” mabilis na sagot ni David.

“Nakakapang-init ng ulo so alam mo kaabang-abang 'yung eksena na 'yun na magde-deny ka,” nanggigil na saad ng aktres na si Bianca Manalo matapos ang script reading.

Natutuwa naman sina Sta. Maria at Ramirez sa kinalabasan ng kanilang table reading lalo pa’t mas nakita nila na may kaya pa silang ibigay para sa mga karakter nila.

“It was a good run and I know na ang dami pang gawin, ang dami pang laruin dun sa mga characters,” pag-amin ni Jodi.

Kagaya sa orihinal na kuwento, iikot ang serye sa buhay ng mag-asawang Ilustre na magugulo ang pamilya at paligid sa pagpasok ni Lucero.

“Nagmamahal siya ng dalawang tao at ‘yun ‘yung magiging problema ng pamilya namin at ng mga tao sa paligid namin,” pahayag ni Marudo tungkol sa kaniyang karakter.

Kasama rin sa cast table reading sina Zaijian Jaranilla, Susan Africa, Ronnie Lazaro, Empress Schuck, Angeli Bayani, Rachel Alejandro, Joem Bascon, Brent Manalo, at Jane Oineza.

Mapapanood din sa serye sina Art Acuña, Ketchup Eusebio, Malou Crisologo, Franco Laurel, Sandino Martin, Jojit Lorenzo, Kate Alejandrino, Jie Anne Armero, Migs Almendras, Avery Clyde, at JB Agustin.

