Cristine Reyes inalala kung paano nilabanan ang sakit na meningitis

Mula sa Instagram ni Cristine Reyes

Lingid sa kaalaman ng publiko na habang abala ang aktres na si Cristine Reyes sa kaniyang sunod-sunod na proyekto noon ay tinamaan ito ng malubhang sakit na meningitis.

Ayon sa ulat ng PUSH, ikinuwento ni Reyes kung paano niya nilabanan ang sakit habang ginagawa ang palabas na “Reputasyon” sa ABS-CBN at blockbuster film na “The Other Woman.”

Ayon sa aktres, nasobrahan umano ang pagod niya dahil sa araw-araw na trabaho kaya tinamaan ng virus.

“Naalala ko year 2010, 2009, I had a project with Jeffrey Jeturian called Reputasyon on ABS-CBN. And then I was also doing The Other Woman for Star Cinema and Viva. And then obviously every day ako nagwo-work nu’n,” saad nito.

“Na-over fatigue na ako, low immune system. Tinamaan ako ng virus called meningitis,” dagdag ni Reyes.

Nasa kalagitnaan umano siya ng taping nang biglang magkombulsyon at isugod sa ospital kung saan tumagal siya ng halos isang buwan.

“Nagkombulsyon ako habang nagte-taping. They rushed me to the hospital. I stayed in the hospital for almost a month,” kuwento ni Reyes.

“So I was thinking... they couldn’t find out what’s going on with me. So they had to get like a water thing sa spine ko to examine the water in my brain. Then yon nga, they found out meningitis and it’s deadly.”

Sa mga panahong iyon, sa Diyos na lamang kumapit ang aktres at paulit-ulit na nagdasal na pagalingin siya dahil ayaw pa niyang mamatay.

“So, parang ako nag-pray na ako kay God no’n. Sabi ko, ‘I can’t die. I wanna live.’ Kasi sa hospital di ba sa bed mo yung wall laging may crucifix? Merong crucifix doon. I remember... parang I think I was fighting for my life, ‘I can’t die.’ Even though I was super weak... super weak,” pahayag ni Reyes.

Nagbunga naman aniya ang pagdarasal dahil unti-unti siyang lumakas na tingin ay dahil din sa kagustuhan ng katawan niyang gumaling.

“Ang sabi lang ng mga doctors kasi it’s really your body that will fight for itself, eh, sa mga virus na yan. So, I guess God gave me strength to fight because I asked for it and I didn’t wanna give up,” paliwanag pa nito.

Balik sa pag-arte si Reyes kung saan magtatambal sila ng aktor na si Diego Loyzaga para sa Pinoy adaptation ng K-drama na “Encounter”.