Lotlot de Leon, may paalala sa anak na si Diego

MAYNILA -- Ibinahagi ni Lotlot de Leon ang suporta sa anak nito na si Diego Gutierrez na ngayon ay gumagawa ng sarili nitong pangalan sa showbiz.

Sa naging pagbisita nina Diego at De Leon sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, iginiit ng aktres na proud siya sa nag-iisang anak na lalaki na kamakailan lang ay naglabas ng bagong awitin na may pamagat na "Sino Na Tayo."

"Napakasuwerte ko sa mga anak ko. My son, he's my only boy, so I am very very proud of him. He is a very good son. Wala akong masasabi. Mapagmahal, marespeto, marunong mag-alaga sa pamilya, sa amin, sa mga kapatid niya," ani de Leon.

Si Diego ay isa sa apat na anak ni De Leon sa dati nitong mister na si Ramon Christopher "Monchong" Gutierrez.

Watch more News on iWantTFC

Sa programa, inamin ni De Leon na kondisyon niya sa mga anak na mag-aral muna bago ang showbiz.

"Hindi ako nakapagtapos. Alam ng mga anak ko 'yan so kung mayroon akong pangarap para sa kanila ay makapagtapos at makakuha ng kurso na gusto nila at magawa nila ang gusto nila sa buhay. Basta sa akin 'yun lang, magtapos kayo kung ano ang gusto niyo pagktapos noon ay nasa sa inyo," paliwanag ni de Leon.

Sa programa, tinanong din ni Diego kung may pressure ba nang pasukin niya ang mundo ng showbiz, lalo't galing siya sa angkan ng mga kilalang artista.

"Hindi naman masyado, pero 'yung expectations lang nung mga tao since magagaling sila sa respective careers nila, lalo na si Ate Janine (Gutierrez) now she's doing so well. So mayroon talagang mga expectation. 'Yung mga sumusubaybay sa kanila before and ini-expect din nila na marating din naming mga anak 'yon, but it also motivates me to really, really just do better," ani Diego.

Sa huli, ibinahagi ni De Leon ang paalala niya sa anak na si Diego.

Watch more News on iWantTFC

"Mahalin niya ang napili niyang trabaho kasi sabi ko nga kahit kay Janine sinasabi ko galingan niyo kasi kapag magaling kayo marami ang kukuha sa inyo. Kasi it doesn't matter kung sino ang nag-recommend sa inyo sa industriya. Kapag medyo hindi kayo okay, mga isa, dalawang beses lang hindi na mauulit. So kailangan patunayan niyo na karapat-dapat kayo rito. Ipakita niyo na mayroon kayong galing. Eh ang ganda ng boses, malapit na rin siguro mag-teleserye yan," ani De Leon.

Pangako naman ni Diego sa ina, pagbubutihan niya ang lahat ng kanyang ginagawa.