Mula sa Instagram account ni Cherry Pie Picache

MAYNILA -- Natawa na lang si Cherry Pie Picache sa tanong ni Luis Manzano kung nagselos ba ang ama nitong si Edu Manzano.

Muling naimbitahan ni Luis ang kanyang ama at si Picache para sa pinakabago nitong vlog.



"Ako, seloso ako pero gusto ko 'yong nilalambing lang. Ganun ako, 'yung gusto ko 'yong kakapitan lang. Ganoon ba si Daddy, Tita Pie?" tanong ni Luis.

Tugon naman ni Picache, "Oo, gusto niya ng assurance. Tapos hindi magsasalita 'yan, mararamdaman mo na lang."

Paliwanag naman ni Edu: "Kasi minsan pinapairal mo na lang ang 'yong nararamdaman. Hindi na kailangan na always in the form of words."

Sa vlog, sinagot din ni Picache kung mayroon pang natitirang duda o "uncertainties" pagdating sa relasyon nila ni Edu.

"I think we're still at the stage wherein siyempre bago pa, 'di ba? We're really getting to know each other. Tapos, iba 'di ba when you were starting, iba habang tumatagal, nagkakaalaman na talaga ng ugali," ani Picache.

"I always tell your dad, as much as love is so nice to enjoy, but it's always a decision, lalo na sa akin, kasi long haul, hindi ba? Tapos dapat lahat 'yon tanggap, through thick and thin, basta ganyan-ganyan. So, I think we're both, it works both ways, we're working it," dagdag ni Picache.

Para naman kay Edu, mas kinikilala pa nila ang isa't isa. "Even now, we're still learning new things about each other."

Sa tanong kung naniniwala sila ba sila na hahanap at hahanap ang tadhana ng paraan na sila'y muling pagtagpuin kung hindi man natuloy ang kanilang relasyon na nagimula noong nakaraang taon, tugon ni Edu: "Without a doubt, somewhere down the road, magkikita na naman tayo."

"Basta ipaglalaban ko siya, without a doubt," ani Picache.

Hirit naman ni Edu: "'Yon ang importante, kailangan you have to be there for each other."



Sa huli, iginiit ni Edu na marami pa silang kailangang matutunan ni Picache na magkasama lalo't nagsisimula pa lang ang kanilang relasyon.

Matatandaang nagsimulang maging malapit muli sina Edu at Picache nang magkatrabaho sila 2021 serye ng ABS-CBN na "Marry Me, Marry You."