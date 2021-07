Sofia Andres, payag ba na pasukin ng anak ang showbiz?

MAYNILA -- Aminado si Sofia Andres na kung siya ang masusunod ay ayaw niyang mag-artista ang anak nila ng kanyang parter na si Daniel Miranda na si Zoe Natalia.

"As of now parang ayaw ko siyang maging artista. Ayaw kong ma-feel niya 'yung mga bashing, siyempre masakit 'yon sa nanay," ani Andres sa Inside News ng Star Magic nitong Miyerkorles.

"Pero like if she wants [bakit naman] natin pipigilan? Kapag naisip niya na mahirap sa kanya eh baka mag-change ang isip niya, 'di ba?"

Sa ngayon, masaya si Andres na masubaybayan ang paglaki ng anak.

Nang matanong kung anong ugali ang nakuha ni Zoe sa kanya at sa ama nito, sagot ni Andres: "Yung kaartehan sa akin. 'Yung pagka-adventureous niya ay sa daddy niya kasi wala siyang takot sa swimming pool. As in tatalon lang siya sa swimming pool."

Sa panayam, ibinahagi rin ni Andres ang pinakamagandang bagay na dulot ng pagiging isang ina.

"Siguro 'yung love, iba ang feeling. 'Yun ang nae-enjoy ko 'yung unconditional love. Kaya ko pa palang mag-offer ng ganooong kapunong pagmamahal para sa anak. Parang doon ko na realize na mahal na mahal ko ang mommy ko," ani Andres.

Ipinanganak ni Andres si Zoe noong Nobyembre 24, 2019.

Sa ngayon ay parte si Andres ng seryeng "La Vida Lena" na mapapanood sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, TV5, iWantTFC at TFC.