Mccoy de Leon idinaan sa short film ang mensahe para kay Elisse Joson

Sa kanilang anibersaryo, bumuo ng short film si Mccoy de Leon upang ipabatid sa kaniyang kasintahan na si Elisse Joson ang mensahe nito isang taon matapos silang magkabalikan.

Sa kaniyang YouTube channel, inilabas ni De Leon ang short film na pinamagatan niyang “YAU” o “You are Unique” kung saan ipinasilip niya ang ilang nakakakilig nilang pag-uusap ni Joson kahit magkalayo.

Nagsimula ang anim na minutong video sa ilang mga katanungan tungkol sa ilang bagay kasama ang iba-ibang uri ng mga kuha.

“Isa ka bang makina? Isang ulap? Isang poste? Isang puno? Dalawang ilaw? Sabi nga nila, you are unique in your own way. Ang pagiging natatangi ay mahalaga ay matandaan habang buhay tayo. Dahil nag-iisa ka lang, eh, at walang katulad,” saad sa simulang bahagi ng video.

Sinundan pa ito ng pagpapatunay sa kahulugan ng pagiging kakaiba ng maraming bagay sa paligid.

“Kaya masasabi mo bang ikaw ay parang isang makina, nakatingala kahit magulo ang paligid? Isang ulap, nananatiling kalma pagkatapos ng bagyo? Isang poste, na hinaharap lahat? Isang puno, natututo habang tumatanda? Dalawang magkaibang ilaw, pantay ang tingin sa isa't isa kahit magkaiba ang anyo? Pagpatuloy mo lang! Dahil natatangi ka at walang katulad,” dugtong nito.

Sa bandang huli, lumabas na ang mga pinagsama-samang video ni Elisse kung saan makailang ulit nitong sinabihan ng “I love you” si Mccoy.

Dito rin ibinahagi ng aktor na nagkaroon sila ng usapan noong 2018 na maghihiwalay muna sila ngunit magbabalikan din kung sakali matapos ang dalawang taon.

Nito lamang Hunyo, inamin ni De Leon na nagkabalikan na sila ni Joson noon pang bago magpandemya, halos tugma sa kanilang naging usapan noon.

“Nakaisang taon na na ulit tayo. Natapos ang dalawang taon nagkabalikan ulit tayo. Wala man tayo sa 'different country,' nakaisang taon naman na tayo ulit,” pahayag ni Mccoy.

“Kaya ngayon, masasabi ko ang istorya natin ay natatangi, at ikaw ang aking 'Natatangi.' Mahal kita, Elisse ko.”

Sa huling panayam sa media, sinabi ni De Leon na maraming aral ang kanilang napulot sa naging pagbabalikan.

"'Yung pagkakamali mo noon, lahat naman tayo may pagkakamali, maitutuwid mo ngayon. Sobrang ma-drama. Pero totoo 'yon. Kumbaga nagiging better person ka," ani de Leon.

"Actually hindi ko po talaga in-expect 'yung mga nangyari pero sa lahat nang nangyari sobrang thankful po ako," dagdag ng aktor.

Unang nagkasama ang dalawa ng kapwa maging housemates sa “Pinoy Big Brother Lucky Season 7” noong 2016.

