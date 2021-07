Maris Racal, paboritong love song ang ‘Your Universe’ ni Rico Blanco

Mula sa Instagram ni Maris Racal

Maaaring nagkataon lamang ngunit ibinahagi ng aktres at mang-aawit na si Maris Racal na matagal na niyang paboritong love song ang “Your Universe” na awitin ng ngayo’y kasintahan niyang si Rico Blanco.

Sa kaniyang panayam sa online show na PopCinema nina Bianca Gonzales at MJ Felipe, ikinuwento ni Racal na noon pa man madalas na niyang i-post sa kaniyang social media accounts ang mga lyric ng kanta.

“There was one song dati na 'yun ang naiisip ko kapag about love. 'Your Universe' talaga ang favorite song kapag it's all about love. Ever since, lagi ko na siya pino-post, or nire-retweet or tinu-tweet yung lyrics,” saad ng aktres.

Nagpa-sample pa ito ng parte ng kanta kabilang ang kaniyang paboritong linya na: “You can thank your stars all you want but. I'll always be the lucky one."

Bukod sa “Your Universe,” gusto rin ni Racal ang kanta ng Aqualung na “Brighter Than Sunshine.”

Nito lamang Hunyo, inilabas na ni Maris ang bago niyang single na “Ate Sandali,” pitong buwan matapos ilabas ang kantang “Kahit Na Anong Sablay.”

Mismong Balcony Entertainment, ang artist management at record label na pagmamay-ari ni Blanco, ang nag-produce ng kanta kasama ang Sony Music Philippines.

Ipinaliwanag din nito na kaya mas nakalaan muna ang kaniyang atensyon sa paggawa ng musika dahil na rin sa dami ng awitin na hindi niya pa nailalabas.

“Kasi I think na hindi ko siya masyado binibigyan ng time. And it's such a big opportunity din. It is so big na sobrang sayang if you let it pass. At mapag-iwanan ka na ng time,” saad nito.

“Na-realize ko na I have so many songs na hindi pa nare-release. Even my sisters parang 'kailan mo ito ilalabas? Favorite ko to e.' Na-realize ko na it's really time to focus on music na.”

Noong Mayo, inamin ni Maris ang relasyon nila ni Blanco, ilang buwan nang magsimula ang usap-usapang nag-uugnay sa kanila.

