'Walang Angelica Jones kung walang Mario Dumaual'

Angelica Jones talks to ABS-CBN's Gretchen Fullido at the wake of veteran reporter Mario Dumaual on Thursday. Anna Cerezo, ABS-CBN News

MANILA -- Angelica Jones, best known for the novelty hit "Miss Flawless,” attributed her success, both in show business and politics, to the late veteran reporter Mario Dumaual.

On Thursday, Jones condoled with the family of Dumaual at his wake in Quezon City.

“Kaya ako andito para magpasalamat kay Tito Mario. Malaki utang na loob ko kay Tito Mario. Walang 'Miss Flawless,' walang Angelica Jones kung walang Tito Mario Dumaual,” she said.

She went on: “Thank you sa taong pinapagkautangan ko. Narating ko dahil kay Tito Mario. Hangang sa tumanda ako, lagi ka nasa puso. I love you so much.”

According to Jones, Dumaual followed her throughout her days in the limelight.

“Alam niya lahat ng buhay ko. Love life ko, ex-boyfriend, politika. Nagsimula ako commercial model. Showbiz, politika, sinundan niya buhay ko. First time ko tumakbo board member, siya nag-cover sa akin."

She continued: “Paborito niya ako i-cover nung bata ako. Kung hindi dahil sa kanya, walang 'Miss Flawless' ngayon — at hindi sisikat ang 'Miss Flawless,' Angelica Jones. Naging board member ako, politiko dahil sa exposure.”

But apart from being an outstanding broadcaster, Jones remembered Dumaual as an exceptional friend.

“Di lang siya magaling na broadcaster, reporter, isa siyang mabuting kaibigan. Lagi niya tanongin off the camera, halika. Kamusta ka? Sabihin ko secret lang, off the record. Isa siya sa trusted friend ko na masabihan ko ng personal problem ng hindi nakakalabas,” she recalled.

“I thank him na naging part siya ng buhay ko. Naging mabuti siyang kaibigan at hindi lang 'yun mabuti siyang tao. Mario, thank you for everything,” she added.