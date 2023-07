Lyca Gairanod tries acting in horror film 'Mary Cherry Chua'

Watch more News on iWantTFC

MANILA -- Singer Lyca Gairanod is venturing into acting as one of the stars in the upcoming horror film "Mary Cherry Chua."

"Siyempre kilala ako sa grand champion ng 'The Voice' pero gusto ko rin mag-artista talaga, gusto ko rin maging actress. Parang 'The Voice na 'yan, singer na 'yan, actress pa 'yan.' Parang nakakatuwa rin po sa pakiramdam na hindi ka lang kilala as a singer, kilala ka rin as an actor. Kaya ako sumasabak sa mga ganito," Gairanod, 18, said in an interview on ANC's "Headstart on Friday.

Released by Viva Films, "Mary Cherry Chua" is based on an urban legend in an-all-girl school in Manila. Gairanod plays the best friend of lead star Ashley Diaz.

Directed by Roni S. Benaid, the film also stars Joko Diaz., Kokoy de Santos, Abby Bautista, Krissha Viaje and Alma Moreno. It opens in cinemas nationwide on July 19.

"Ako po kasi gusto ko mag-explore gusto ko malaman kung ano ang kakayanan ko kahit saang character. Dito sa horror movie na ito, super nag-enjoy ako kahit super akong matatakutin na tao at magugulatin akong tao. So talagang tinry ko talaga itong horror movie na ito at nag-fit naman po talaga sa akin," Gairanod said.